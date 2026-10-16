Chivas vs Tigres: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX

Uno de los partidos más esperados de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX se disputa en el Estadio AKRON, casa de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que se miden a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Las Chivas llegan en la cuarta posición de la tabla general con 19 puntos, luego de 5 victorias, 4 derrotas y 2 empates, resultados mixtos para un equipo con un estilo reconocido desde hace años y que antes de iniciar el torneo se ponía entre los favoritos al título.

🇦🇹 ¿Ya tienen listo su jersey del Rebaño para mañana? 🇦🇹 pic.twitter.com/C8szLbeQOB — CHIVAS (@Chivas) October 16, 2026

Del otro lado, los Tigres viven un certamen de transición en donde Víctor Manuel Vucetich tomó el control del primer equipo luego de la salida de Guido Pizarro. Ahora el club tiene 13 puntos, en la zona 13, con tres victorias y cuatro empates con cuatro derrotas.

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¿Dónde ver el Chivas vs Tigres, de la Liga MX?

El partido entre Chivas y Tigres, correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado 17 de octubre a las 17:05 horas, tiempo del centro de México y se puede ver por la señal de Amazon Prime.

Chivas, con dominio sobre Tigres en el AKRON

Las Chivas tienen buen récord en las tres más recientes visitas de Tigres al Estadio AKRON, pues el Rebaño Sagrado tiene un triunfo y dos empates, sin derrotas. El último cotejo entre estos dos equipos es en la Liguilla del Clausura 2026.

En aquella ocasión el cuadro comandado por Gabriel Milito remontó a los Incomparables en los cuartos de final y llegaron a semifinales. A ese cotejo 2-0 de la vuelta de cuartos se suma el empate 0-0 en la Jornada 1 del Apertura 2025 y el empate 1-1 en el Clausura 2025.

En este duelo Chivas podría utilizar su tercer jersey para la Temporada 2026-2027. Es una playera inspirada en la charrería, expresión cultural mexicana que está reconocida como el deporte nacional del país. La nueva camiseta del Guadalajara, hecho por Nike, incorpora referencias de la charrería mediante un diseño en color negro con detalles en dorado, inspirados en el conocido traje de charro.

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