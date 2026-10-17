Haaland comanda al Manchester City a su séptima victoria seguida en medio del escándalo financiero

Haaland celebra un gol con el Manchester City en la Premier League

El escándalo financiero que envuelve al Manchester City no está afectando los resultados del equipo en la Premier League. Ni el apetito de Erling Haaland por anotar goles.

El City aseguró una séptima victoria consecutiva al vencer el sábado 3-2 al Ipswich en casa, con dos goles de Haaland que llegó a ocho, la mayor cifra de la competición, en una campaña que se juega bajo una nube de controversia.

Fue la segunda victoria consecutiva en la liga para el City, a ambos lados de una derrota 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la Champions League, desde que fue declarado culpable de irregularidades financieras a gran escala en la Premier League durante casi una década.

“Bajando con el City”, fue el cántico de algunos aficionados locales en el primer tiempo en el Etihad Stadium mientras veían a su equipo ampliar su ventaja en la liga a seis puntos. El Arsenal, segundo, visita el domingo al Nottingham Forest.

Haaland y al suplente del segundo tiempo Antoine Semenyo salieron cojeando del campo al final del partido, que terminó con el Ipswich marcando su segundo gol en el tiempo de descuento y aumentando la presión en los minutos finales.

“No esperaba ganar siete de siete”, comentó Maresca, quien sustituyó a Pep Guardiola en la pretemporada, “pero estamos trabajando bien, trabajando bien”, indicó.

Chelsea (en 2005) y Liverpool (en 2019) son los otros equipos que ganaron al menos sus primeros siete partidos de campaña, y ambos terminaron conquistando el título.

Thank you for your unreal support at home today, Blues 🏡



We’ll see you back at the Etihad on Tuesday 🩵 pic.twitter.com/FKSEA3rcIs — Manchester City (@ManCity) October 17, 2026

Liverpool remonta para vencer al Brentford, pero sufre más lesiones

El Liverpool remontó para ganar 2-1 en casa del Brentford, que terminó con nueve hombres, pero perdió a dos jugadores más por lesión en un tramo cargado de partidos.

Perdiendo por el cabezazo de Keane Lewis-Potter a los 44 minutos, el Liverpool se encontró con ventaja numérica cuando el mediocampista del Brentford Yehor Yarmoliuk vio la tarjeta roja en el tiempo añadido del primer tiempo por intentar darle un cabezazo a Jeremy Jacquet.

El Liverpool aprovechó, con Victor Munoz y Alexander Isak anotando después del descanso para propinarle al Brentford su primera derrota de la temporada en la liga.

Vitaly Janelt se convirtió en el segundo jugador del Brentford expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla en el tiempo añadido del segundo tiempo.

Isak regresó de una lesión sufrida en servicio internacional con Suecia, pero dos jugadores volvieron a la camilla, con Dominik Szoboszlai y Jeremie Frimpong, que salió al descanso, obligados a salir por lesiones.

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