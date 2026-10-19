¿PSG vs Barcelona se suspende o cambia de sede? Protestas en Francia ponen en duda el juego de Champions League

El juego entre PSG y Barcelona se habría puesto en duda por las protestas en Francia.

El juego de Champions League de este martes entre PSG y Barcelona correría riesgo de celebrarse luego de que un representante sindical de la policía francesa pidió que se aplace el duelo, esto debido a las protestas que el fin de semana hubo en Francia.

Sin embargo, el gobierno francés habría descartado la opción de posponer el juego con sede en el Parque de los Príncipes, donde parisinos y catalanes disputarán su tercer compromiso en la fase de liga de la competencia continental.

🇫🇷⚽ | El PSG vs. Barcelona de Champions League se jugará mañana en el Parque de los Príncipes, pese a las tensiones en Francia.



El ministro del Interior francés aseguró que el encuentro NO será aplazado. pic.twitter.com/xlJZgeqwsw — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 19, 2026

“Se ha planteado la posibilidad de posponer eventos. La cuestión no se plantea para el partido del PSG contra el Barcelona de mañana. Los partidos no están en entredicho”, aseguró al respecto el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

PSG y Barcelona, los mejores de la Champions League

PSG y Barcelona son hasta el momento primero y segundo de la clasificación, respectivamente, en la Champions League, y este martes 20 de octubre miden fuerzas en la capital de Francia.

Ambos llegan a este compromiso con marca perfecta de seis unidades. Los actuales bicampeones de Europa marchan líderes por un gol más a favor que los culés, pues los dos equipos tienen déficit de +7.

Las protestas ocurridas en Francia hicieron pensar que el partido de la Champions League entre PSG y Barcelona correría riesgo, pero el ministro del Interior aseguró que el mismo se jugará tal y como está previsto, aunque reconoció que sí se ha analizado de aplazar otros eventos, sin especificar cuáles.

PSG y Barcelona se reencuentran

El PSG y el Barcelona son dos viejos conocidos en la Champions League. Los franceses ganaron los dos duelos más reciente entre ambos, el último de ellos por marcador de 2-1 en España, en la fase de liga de la pasada edición del certamen.

El último choque entre estos equipos en el Parque de los Príncipes ocurrió el 10 de abril de 2024 en la vuelta de cuartos de final, cotejo que terminó con pizarra de 3-2 en favor de los blaugranas.

EVG