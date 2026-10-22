¡ES HERMOSO! Cadillac presenta el casco que utilizará Checo Pérez en el GP de Estados Unidos (VIDEO)

Cadillac presenta el casco de Checo Pérez para el GP de Estados Unidos.

Checo Pérez está a menos de una semana de estar en el Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México, pero ante el jalisciense tendrá que pasar por el Circuito de las Américas, en donde presumirá un diseño especial de su casco para el GP de Estados Unidos.

El casco del mexicano fue presentado por Cadillac en sus redes sociales, el cual tiene un fondo completamente negro y todos los detalles como: el logo del equipo y los patrocinadores. El diseño trae una serie de líneas estilo vaqueras, ya que la carrera de este fin de semana se lleva a cabo en Austin, Texas.

The perfect partner for this weekend’s livery. Introducing Checo’s United States Grand Prix lid 🪡 pic.twitter.com/FX4jiFFTVS — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 23, 2026

Cadillac buscará el primer punto en su historia en casa

Cadillac realizó su debut dentro de la Fórmula 1 este año con Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos, pero la escudería estadounidense no ha podido sumar puntos en lo que va de la temporada del Gran Circo.

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La carrera en el Circuito de las Américas será la segunda ocasión en la campaña que la Fórmula 1 visite Estados Unidos, después de la parada en Miami. Es por eso que Cadillac presentó un diseño especial para el monoplaza del mexicano, ya que buscarán sumar unidades por primera vez en la máxima categoría del automovilismo.

El piloto mexicano estuvo cerca de puntuar hace algunas carreras después de terminar en la décima posición de la parrilla; sin embargo, Checo Pérez recibió una penalización que lo mandó fuera del top 10 y dejó ir el único punto que había ganado.

¿A qué hora será el Gran Premio de Estados Unidos de la F1?

La Fórmula 1 entra en su recta final y este fin de semana se correrá el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, carrera en la que Andrea Kimi Antonelli podría coronarse en la Fórmula 1.

El evento está programado para este fin de semana como de costumbre iniciando el viernes con las primeras prácticas libres, el sábado se disputa la clasificación para conocer la parrilla de salida y el domingo será el Gran Premio de Estados Unidos.

El semáforo se apagará en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, para que arranque la segunda carrera de la temporada en Estados Unidos.

DCO