Luka Doncic, la máxima figura actual de los Lakers, se vio envuelto en un problema con un aficionado que asistió al partido entre el equipo de San Antonio y la quinteta de Los Ángeles, el cual no llegó a mayores gracias a los compañeros del esloveno y el cuerpo técnico.

El jugador de los Lakers se dirigía a los vestidores cuando terminó el partido y le lanzó su muñequera a un par de aficionados que estaban sentados al nivel de la duela, cuando Luka Doncic estaba por irse al túnel escuchó que no quería ese regalo y el esloveno regreso por lo que le pertenecía. En ese momento, el aficionado decidió empujar al basquetbolista y Doncic intentó encarar al fanático. Todo quedó en un intercambio de palabras.

Luka Doncic involved in an incident walking off the court following game at Spurs:pic.twitter.com/920AalPX6O — Underdog NBA (@UnderdogNBA) November 28, 2026

Luka Doncic y los Lakers quedaron eliminados de la NBA Cup

Un día después de Acción de Gracias, la cartelera de la última jornada de la NBA Cup enfrentó a Los Ángeles Lakers y los San Antonio Spurs, compromiso que llamaba mucho la atención por el par de figuras que se enfrentaron, Luka Doncic y Víctor Wembanyama.

El compromiso lo empezó ganando la quinteta de Los Ángeles y existió un punto del juego en el que lideraron la pizarra por una diferencia de hasta 20-25 puntos; sin embargo, los Spurs no bajaron los brazos y al final del tercer cuarto el marcador estaba 68-68.

El último episodio fue el definitivo, los de San Antonio comenzaron a ser más certeros que los Lakers y por primera vez en el juego lideraron el electrónico hasta que sonó la chicharra. Al final el marcador terminó 99-96 y los Spurs avanzaron a la siguiente ronda de la NBA Cup.

San Antonio, we’re moving on!



The squad has clinched the West Wild Card and will advance to the Knockout Rounds#PorVida | @SelfCreditApp pic.twitter.com/Sx43yt8CAz — San Antonio Spurs (@spurs) November 28, 2026

Luka Doncic tuvo una noche para el olvido ante los San Antonio Spurs

Luka Doncic marcó 31 puntos en el partido ante los San Antonio Spurs, pero eso no evita que la afición se de cuenta de la pésima noche que pasó el esloveno cuando se decidió a tirar desde la línea de tres puntos.

El jugador de los Lakers tiro desde fuera de la pintura en 13 ocasiones durante los cuatro cuartos, pero solo pudo encestar la pelota una vez, números poco habituales para uno de los mejores jugadores de la liga que promedia de dos triples en adelante.

Esos puntos que se perdió Luka Doncic pasaron factura en el partido, ya que terminaron perdiendo el pase a la fase de eliminación directa por diferencia de tres unidades.

DCO