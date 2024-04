Abierto de Madrid | Los campeones Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka salen airosos en sus debuts

Carlos Alcaraz no evidenció muestras de molestias por una rebelde dolencia en el brazo al imponerse cómodamente el viernes en su debut en el Abierto de Madrid.

El reinante bicampeón del torneo Masters 1000 en arcilla y actual número tres del mundo dio cuenta 6-2, 6-1 del kazajo Alexander Shevchenko al saltar a la pista de la Caja Mágica para su primer partido en casi en un mes.

Aryna Sabalenka, la defensora del título femenino, sí tuvo que emplearse a fondo para superar 6-3, 4-6, 6-3 a la polaca Magda Linette.

Alcaraz se bajó de los torneos de Montecarlo y Barcelona, en el comienzo de la gira europea en polvo de ladrillo, debido a una lesión en el brazo derecho. Había dicho a inicios de semana que no tenía certeza completa de que podría jugar en Madrid.

“Ha sido un mes bastante duro para mí, de incertidumbre de no saber cuándo iba a volver”, admitió el español. “Venía con muchas dudas a este torneo, después del primer entrenamiento no sabía si iba a poder jugar y lo prioritario hoy era ver cómo encontraba en un partido exigente, de Masters 1000”.

“Las sensaciones han sido muy buenas, un muy buen nivel a pesar de venir sin ritmo, sin puntos apenas", agregó.

Alcaraz, quien debutó directamente en la segunda ronda, jugó con un vendaje en el brazo derecho que le cubrió desde la muñeca hasta el codo. Quebró cuatro veces el servicio de Shevchenko

No jugaba desde que perdió ante Grigor Dimitrov en los cuartos de final del Abierto de Miami hace un mes.

“Llevaba un mes sólo entrenando de revés, por eso he hecho un partido de revés espectacular, y de dejadas también”, comentó Alcaraz. “Todo lo que he ido entrenando hasta a día de hoy lo he hecho espectacular, y la derecha con cambios de ritmo”.

Su rival en la tercera ronda será el brasileño Thiago Seyboth Wild, quien venció 6-4, 6-4 al italiano Lorenzo Musetti.

También el viernes, los argentinos Sebastián Báez (18vo preclasificado) y Francisco Cerúndolo (21) avanzaron. Báez superó 6-4, 6-7 (2), 6-3 al francés Luca van Assche, mientras que Cerúndolo derrotó 6-2, 7-6 (5) al húngaro Fabian Marozsan.

Pero los también argentinos Tomás Martín Etcheverry (26) y Facundo Bagnis se despidieron al caer en sets corridos. Etcheverry perdió 7-6 (3), 6-3 ante el canadiense Denis Shapovalov y Bagnis sucumbió 6-1, 6-4 contra el ruso Andrey Rublev (7).

aar