Yanet García muestra el secreto para tener una figura envidiable con esta rutina de ejercicio | VIDEO

En sus redes sociales Yanet García, modelo y presentadora de televisión, compartió un video con una rutina de ejercicio que le ayuda a mantener un buen estado físico y una gran figura.

En Instagram la creadora de contenido reveló uno de los circuitos que hace para conservar su forma física. En el video hace ejercicios de coordinación con los pies.

"Make yourself a PRIORITY and Let’s train together", escribió en la publicación para acompañar el video. "Hazte una PRIORIDAD y entrenemos juntos", dice en español.

Y es que sí puedes entrenar como Yanet García, además de hacerlo con ella, pues tiene una cuenta alterna en donde es "Entrenadora de salud certificada IIN".

Yanet García ya no es solo una personalidad de internet ni de la televisión mexicana, pues además puede realizar asesoras de ejercicio y nutrición al ser entrenadora de salud.

"¡Oficialmente soy un COACH DE SALUD CERTIFICADO! Me gradué de una de las escuelas de nutrición más importantes del mundo @nutritionschool y me siento súper agradecida, bendecida", escribe en una foto con su diploma.

Yanet García hizo especialmente conocida por su trabajo como presentadora del clima en el programa "Hoy" de Televisa, donde ganó popularidad por su belleza y carisma.

Además de su trabajo en televisión, Yanet García ha desarrollado una importante presencia en las redes sociales, donde comparte contenido relacionado con fitness, estilo de vida y belleza.

Su cuenta de Instagram, en particular, cuenta con 14.7 millones de seguidores, lo que la ha convertido en una figura destacada en el mundo del entretenimiento y la moda.

Yanet García es coach de salud Foto: Instagram @Yanet García

aar