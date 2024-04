Chivas | Víctor Guzmán revive la enemistad con Javier Chicharito Hernández

El delantero Javier Chicharito Hernández subió unas fotos a sus redes sociales de un entrenamiento con las Chivas, en donde una de las fotos es junto al mediocampista Víctor Guzmán, con quien supuestamente no tiene una buena relación.

Hernández, quien no ha tenido minutos en los últimos duelos con el Rebaño Sagrado para cuidar su estado físico, le puso como pie de foto a su publicación: "Entrega. Resiliencia. Responsabilidad. Unión. FAMILIA. Juntos somos más fuertes".

En las fotos sale Fernando Gago, Pavel Pérez y Víctor Guzmán, quien reaccionó a la publicación del Chicharito y compartió la foto juntos en sus historias de Instagram: "¿Ya me quieres Javier? ¿Ya no te caigo mal?", puso el Pocho.

El Chicharito respondió a modo de broma y escribió: "Ya no me caes mal. Tampoco me caes bien. Ahí vamos". Y es que todo empezó porque en redes se rumoró que los jugadores se llevaban mal porque en una ocasión el delantero no saludó al mediocampista.

Chicharito y Víctor Guzmán en redes sociales Foto: Captura de pantalla

Chivas pelea por un espacio en la Liguilla

La última jornada de la fase regular del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX promete varias emociones, pues nueve escuadras pelean ya sea por un boleto directo a cuartos de final o por ingresar al Play-in, que se disputa por segunda vez luego de su aparición en el Apertura 2023.

Tigres, Pachuca y Guadalajara necesitan ganar y que por lo menos uno de los otros dos pierda o empate para entrar directo a la postemporada. Los tres aspiran incluso a quedarse con el tercer puesto, siempre y cuando Monterrey y Cruz Azul salgan derrotados en sus respectivos compromisos.

Atlas y Chivas juegan el clásico tapatío en la cancha del Estadio Jalisco, encuentro en el que se espera el regreso del veterano goleador Javier Chicharito Hernández con el Guadalajara después de haber estado ausente en los dos más recientes cotejos del conjunto rojiblanco a causa de una lesión.

