Emilio Azcárraga le responde al 'Chicharito' Hernández y explica la diferencia entre América y Chivas

Emilio Azcárraga, dueño del América, reaccionó a las declaraciones de Javier 'Chicharito' Hernández, quien resaltó la victoria de las Chivas sobre el cuadro titular de las Águilas en la vuelta de octavos de final de la Concachampions, pese a lo cual los rojiblancos quedaron eliminados al quedar el marcador global 5-3 a favor de los capitalinos.

Ante ello, este jueves el propietario del equipo de Coapa dejó en claro que los azulcremas trabajan para conseguir campeonatos y no para solamente ganar partidos, independientemente del rival y la importancia de los mismos.

Emilio Azcárraga le mandó un mensaje al Chicharito, dice que "el América no está hecho para ganar juegos, este club lo construimos, lo queremos y lo trabajamos para que gane títulos", no como Chivas que salva su temporada ganando ayerpic.twitter.com/np6IwgLHc6 — Roberto Haz (@tudimebeto) March 14, 2024

"Siempre lo he dicho y se lo he comentado a cuerpos técnicos, jugadores y directivos, este equipo no está hecho para ganar juegos; el Club América lo construimos, lo queremos y trabajamos para que gane títulos", aseguró Emilio Azcárraga en un evento en Coapa.

El dueño del América fue más allá al puntualizar que en la entidad capitalina una campaña no se salva consiguiendo un triunfo, así sea en un clásico.

"Mucho se habla públicamente de 'fracaso' cuando no ganamos un título. En ese fracaso se analizan muchísimas cosas detrás de cámaras, dentro del club, que no creo que sea fracaso, pero aquí nadie salva una temporada ganando un juego", remarcó Emilio Azcárraga Jean.

El 'Chicharito' Hernández comentó después del juego en el Estadio Azteca que si bien quedaron fuera de la Concachampions, las Chivas derrotaron de visitantes al equipo estelar del América.

Chivas y América se enfrentan otra vez el fin de semana

Chivas y América se ven las caras por tercera vez en 10 días este sábado 16 de marzo, cuando se enfrenten en el partido estelar de la Fecha 12 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

El Estadio AKRON será la sede del encuentro entre rojiblancos y azulcremas, mismo que será el segundo en dicho recinto en este año luego de que el pasado 6 de marzo los dirigidos por André Jardine se impusieron 3-0 en la ida de octavos de final de la Concachampions.

​Una acción del duelo de ida de los octavos de final de la Concachampions entre Chivas y América Foto: Mexsport

Las Águilas llegan al clásico nacional ubicadas en el segundo puesto de la clasificación con 24 unidades, nueve más que el Rebaño, que marcha en el noveno puesto.

¿Cuándo son los cuartos de final de Concachampions?

El América disputará sus juegos correspondientes a cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre el 2 y el 11 de abril.

La escuadra de Coapa chocará contra el New England Revolution en busca del boleto a las semifinales del certamen regional.

El América es el club con más títulos en la historia de la Concachampions al sumar siete, el más reciente de ellos el conseguido en la Temporada 2015-2016 a costa de los Tigres de la UANL.

