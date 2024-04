'Pollo' Briseño cuenta la historia de por qué los jugadores del Athletic Club lo ven como un ídolo

El futbolista mexicano Antonio 'Pollo' Briseño contó la primera parte de la historia de por qué los jugadores del Athletic Club lo ven como ídolo y amuleto, esto luego de los videos en los que integrantes del club español corearon su nombre en los festejos tras la obtención de la Copa del Rey.

Fue mediante su cuenta de TikTok que el zaguero de las Chivas narró cómo fue que se dio su relación con los futbolistas de los Leones, al tiempo que aseguró que él mismo le envió esos videos a familiares y conocidos.

El 'Pollo' Briseño contó que todo surgió a raíz de una salida al centro de Guadalajara que tuvieron los entrenadores de ambos clubes, Jesús 'Chapo' Sánchez e Iker Muniain, luego de que el mediocampista español le dijo que él y sus compañeros querían salir a divertirse después del amistoso y le pidió recomendaciones de lugares, a lo que el 'Chapo' le respondió que el 'Pollo' Briseño era la persona adecuada para ayudarlo. Eso fue en julio del año pasado, cuando el club vasco estuvo en Guadalajara para un duelo de preparación.

"Me acuerdo que 'Chapo' (Jesús Sánchez), Iker (Muniain) y los técnicos Paunovic y (Ernesto) Valverde fueron al centro de Guadalajara a las fotos y ahí Iker le preguntó a 'Chapo' 'fíjate que estamos en pretemporada, jugamos contra ustedes y después queremos hacer grupo, queremos salir juntos a un lado como equipo, ¿qué me recomiendas? y Chapo le dice 'creo que el que te puede ayudar un poco es 'Pollo' porque conoce gente, le voy a pasar tu número'", comenzó el relato del zaguero del Rebaño.

"Le escribo, qué onda, Iker, cómo estás, me dijeron que quieren salir un ratito, divertirse y me empezó a decir 'donde tú me recomiendes, donde s escuche música, donde pongan reguetón'. Era un domingo en vacaciones, que es más difícil que haya muchos antros abiertos. Yo investigando con amigos, el único lugar que estaba abierto en ese momento es uno que se llama Panic Room"continuó el relato del 'Pollo' Briseño.

El futbolista de Chivas platicó que 15 jugadores del Athletic Club salieron al antro que les recomendó en una camioneta que él mismo les consiguió. Él los acompañó y ahí empezó a entablar plática con Nico Williams y con Dani Vivian.

"Solo 15 jugadores fueron los que salieron, unos se quedaron. Se suben a la camioneta, llegamos a Panic Room, yo me quedo con ellos, tienen su mesa y yo siempre estuve al pendiente, traía mi agüita, no quería ser muy invasivo, empecé a platicar con (Nico) Williams, con el chico, con Dani Vivian también y padrísimo, ellos en su rollo con Iker", agregó.

Jugadores del Athletic le cantan al 'Pollo' Briseño

El 'Pollo' Briseño narró que a la salida del antro, los futbolistas del equipo de Bilbao entonaron una canción en su honor para agradecerle por sus atenciones.

"Se acaba y salimos. Yo traté de que no hubiera ningún problema y saliendo empiezan a cantar la canción de 'Pollo' Briseño, 'Pollo' Briseño y yo me empiezo a reír, me da pena, pero como agradecimiento de que güey, estuvo padrísimo'. Se suben a la camioneta y se van a su hotel", platicó.

Tres meses más tarde, Iker Muniain le mandó un mensaje al jugador del Guadalajara para decirle que habían colgado su camiseta en el vestidor desde que comenzó la campaña y que les había dado buena suerte.

"El 10 de octubre me manda un mensaje Iker y me pone 'Cuando empezó la liga colgamos tu camiseta aquí, hasta el momento 5 ganados, 2 empatados, 2 perdidos, la bendición del 'Pollo' Briseño'. Yo le puse 'no mames, qué presión, cómo es posible' y dije 'bueno, pues van muy bien'. En ese momento yo ya veía sus partidos y todo, pero desde ese momento dije 'los voy a seguir viendo'", indicó.

Athletic atribuye su racha invicta al 'Pollo' Briseño

En enero pasado, el 'Pollo' Briseño recibió otro mensaje de Iker Munian en el cual el español le compartió que llevaban 14 duelos invictos, racha que atribuyó a que todos los días le rezaban a él.

"En enero 17 me manda otro mensaje que iban muy bien, ya era pasada la media temporada e iban top y pone 'Aquí seguimos con tu bendición. Por el momento terceros en LaLiga y clasificados para cuartos de final en la Copa. 14 partidos invictos seguidos!!! Todo gracias a ti, te rezamos cada día. Hazlo posible, pero que no se note tanto", contó.

"Yo me imagino para ese entonces que ya lo habían agarrado como cábala. Todo futbolista tienes sus cábalas, que la calceta así, que los calzones así. Yo le mandaba un mensaje después de que había ganado un partido y fue cuando le ganan al Barcelona", finalizó el 'Pollo' Briseño en la primera parte de esta interesante historia.

EVG