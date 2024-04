Liga MX | Juan Reynoso sueña con volver a dirigir a Cruz Azul y le manda mensaje a Martín Anselmi

Cuatro meses después de haber dejado la dirección técnica de la selección de Perú, Juan Reynoso reconoció que le gustaría volver a la Liga MX para tener una segunda etapa al frente del Cruz Azul.

El estratega peruano admitió que tiene el sueño por regresar a La Máquina, al tiempo que resaltó el desempeño del club bajo las órdenes del argentino Martín Anselmi en lo que va del Torneo Clausura 2024.

"Te mentiría si te diría que no, pero yo respeto los tiempos, los momentos, sé que hoy están en buenas manos, que se está haciendo una linda reestructuración. En su momento se hará, sí me considero parte importante en la historia del club, pero eso no me da derecho a decir que voy a regresar", comentó Juan Reynoso en entrevista con TUDN.

"Veo a un equipo fresco, que se ve bien... Te mentiría si te dijera que no quiero volver, pero yo respeto los tiempos" 🚂🔥



Juan Reynoso, último DT campeón con la Máquina, charló EN EXCLUSIVA con @A_EsparzaOteo sobre el presente cementero



🔴 #ContactoDeportivo EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/b2TG08IqLc — Contacto Deportivo (@ContactoTUDN) April 12, 2024

El también exdefensa de Cruz Azul aseguró que Martín Anselmi le ha dado un rostro fresco y estable al conjunto de La Noria, al que ve con posibilidades de pelear por el título de la Liga MX este semestre.

"Con el señor Anselmi hoy veo a Cruz Azul como un equipo fresco. El equipo se ve bien, el club está encontrando de nuevo una estabilidad. Contento de ver que hoy los aficionados empiezan a creer de nuevo en un equipo que, hasta hace unos meses, no había esa ilusión de poder pelear arriba", ahondó.

Juan Reynoso, último DT con el que Cruz Azul ganó la Liga MX

De la mano de Juan Reynoso en el banquillo, Cruz Azul se proclamó campeón de la Liga MX en el Torneo Guard1anes 2021 para cortar una racha de 23 años y medio sin levantar el título.

Santos Laguna fue el equipo al que los celestes se impusieron en la final de aquel certamen por marcador global de 2-1, luego de ganar 1-0 en Torreón y empatar 1-1 en el cotejo de vuelta celebrado en el Estadio Azteca.

En aquella campaña, el Cruz Azul finalizó la fase regular de la Liga MX como líder con 41 unidades y registró 12 victorias consecutivas entre la Jornada 3 y la 14.

Estadísticas de Cruz Azul con Juan Reynoso como DT

Partidos: 75

​Triunfos: 37

​Empates: 19

​Derrotas: 19

​Periodo: 2021-2022

¿Cuántos títulos de Liga MX ha ganado Cruz Azul?

El Cruz Azul es el cuarto club más ganador en la historia de la Liga MX al cosechar hasta el momento nueve trofeos.

La Máquina busca su décima estrella en el Clausura 2024 y en caso de conseguir el objetivo igualaría al Toluca, que no se corona desde mayo del 2010.

América y Chivas, con 14 y 12 títulos, respectivamente, encabezan la lista de clubes más laureados en la historia de la Liga MX.

EVG