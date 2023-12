Cruz Azul: Jaime Ordiales asegura que Juan Reynoso se sentía dueño de La Máquina

Jaime Ordiales, exdirector deportivo de Cruz Azul, dio a conocer que su relación con Juan Reynoso, exentrenador del club, se fracturó con el paso del tiempo debido a que el peruano llegó a comportarte como dueño del equipo.

"Yo nunca he visto en algún club que el entrenador manejara el equipo como si fuera dueño y en ese momento pues mis respetos para Juan Reynoso, que había hecho campeón al equipo y todo, pero a nivel club se debe manejar de acuerdo a sus facultades y situaciones particulares en cada área, ahí fue donde ya no coincidíamos, ya no congeniamos y en ese momento se tomó la decisión, no nada más de tu servidor", comentó Ordiales acerca de la actitud de Reynoso durante su etapa como timonel de La Máquina en charla con AS México.

Jaime Ordiales dejó en claro que si bien esta actitud de Juan Reynoso derivó en que el peruano dejara de ser el director técnico del club, la decisión de cesarlo no fue exclusivamente suya.

"No eres dueño del equipo y todo lo que he hecho en mi carrera, en mi profesión nunca he sido dueño del equipo, siempre ha habido un dueño encima de mi y siempre he tenido que congeniar con un dueño o con un presidente", ahondó el también exdirector de selecciones nacionales varoniles.

Juan Reynoso estuvo al frente de Cruz Azul desde el Torneo Guard1anes 2021 hasta el Clausura 2022. En su primera campaña guió a los cementeros a conquistar su primer trofeo de Liga MX en 23 años y medio.

El peruano dejó el mando de los de La Noria después de la eliminación en los cuartos de final del Torneo Clausura 2022 a manos de los Tigres de la UANL.

Juan Ordiales reconoce sus errores en Cruz Azul

Por otra parte, Jaime Ordiales aceptó que aunque en su etapa como director deportivo de Cruz Azul tuvo fallas, también tomó decisiones acertadas.

"Ahí no nos engañamos, engañan al aficionado a la gente, pero al final todos tenemos responsabilidades, me ha ido bien, no me ha ido bien, me he equivocado, he acertado, lo único en el futbol es saber dar la cara de lo que me compete a uno, no de lo que no le compete", mencionó Ordiales Domínguez.

Por último, el también exfutbolista comentó que en meses pasados se especuló con la noticia de que volvería a Cruz Azul porque un reportero de TUDN lo vio platicando con Víctor Velázquez, presidente del club, en el Estadio Azteca.

EVG