Cade Cowell y otros futbolistas que tienen sus dobles en la farándula (FOTOS)

El seleccionado estadounidense Cade Cowell, delantero de las Chivas, descubrió el motivo por el cual fue objeto de memes en las redes sociales, al confundirlo con quién mató a Renata en la película 'Amarte duele'.

Y es que desde que llegó al Guadalajara, al delantero de 20 años de edad se le comparó con el actor Alfonso Herrera, quien interpretó a Francisco en el filme del 2002.

En un video que se hizo viral, Cade Cowell aparece en una visita de rutina al dentista. En el lugar, los trabajadores platican entre ellos y se preguntan "¿No fue el que mató a Renata?", cuestionamiento que tres veces se escuchó muy cerca del atacante de Chivas.

No se pasen con mi Cade Cowell 😞 Jajajaajajajajaa @Chivas pic.twitter.com/Co5Vb90j9l — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) April 22, 2024

Posteriormente, el goleador del Rebaño Sagrado buscó en Google al personaje de Francisco en 'Amarte duele' y al percatarse del parecido que tiene con él, principalmente en el look, expresó a manera de sorpresa "Oh my god" (Dios mío).

El delantero originario de Ceres, California, lleva cinco goles con las Chivas, de los cuales tres fueron en la Concachampions y uno en el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

Sin embargo, Cade Cowell no es el único futbolista o deportista que tiene a un doble en el mundo de la farándula.

Algunos futbolistas con dobles famosos

El exfutbolista italiano Andrea Pirlo, campeón del mundo en Alemania 2006, tiene un parecido físico evidentemente con el actor estadounidense Chuck Norris.

El director técnico brasileño Luiz Felipe Scolari, quien suena para reemplazar a Jaime Lozano en la Selección Mexicana, tiene como doble al actor y escritor estadounidense Gene Hackman.

El goleador italiano Mario Balotelli, actual atacante del Adana Demirspor, tiene parecido físico con el actor y productor de cine estadounidense Samuel Jackson.

Luka Modric y David Guetta. Foto: Especial

Mario Balotelli y Samuel Jackson Foto: Especial

Luiz Felipe Scolari y Gene Hackman Foto: Especial

El mítico Sylvester Stallone en su personaje de Rocky tiene gran similitud en el rostro con el exgoleador argentino Diego Milito, exariete del Inter de Milán.

El DJ y productor francés David Guetta es el doble famoso del veterano mediocampista croata Luka Modric. Hablando de un jugador mexicano, como Giovani dos Santos, su otro igual bien podría ser el cantante y bailarín estadounidense Bruno Mars.

Otros jugadores que tienen parecido con famosos

Ángel di María: Peter la Anguila

​Javier Zanetti: Christopher Reece

Karim Benzema: Shia LaBeouf

​Niko Kovac: Joseph Gordon Levitt

​Pável Pardo: Norberto Rivera

Joachim Low: Charlie Sheen

Fernando Couto: Ricardo Arjona

Pavel Nedved: Patrick Swayze

Dimitar Berbatov: Andy García

Carlos Bianchi: Larry David ​

EVG