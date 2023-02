OnlyFans: Yanet García vs Ennid Wong, inicia la batalla para ver quién es la seguidora más guapa de Tigres (FOTOS)

Yanet García y Ennid Wong son dos de las influencers y creadoras de contenido más populares en OnlyFans. Ambas, además de su éxito en redes sociales, son aficionadas de los Tigres y pelean por ver quién es la seguidora más guapa del cuadro felino.

Ennid Wong ha tomado gran relevancia en los últimos meses, pues sus fotos, videos y contenido en redes la han colocado como una de las modelos predilectas del público. En Instagram cuanta con poco más de 1.4 millones de seguidores.

Por su parte, Yanet García lleva ya varios años como la modelo mexicana con más trascendencia. Se dio a conocer como la "Chicha del Clima", pero también es host de televisión y actriz. En Instagram cuenta con 14. 9 millones de seguidores.

Ennid Wong, modelo de OnlyFans y aficionada de Tigres, tomó mucha fuerza en redes sociales desde que apareció en una entrevista con Erick Fematt Rodríguez, mejor conocido como ‘La Mole', comediante regio.

Esto cobra Ennid Wong, modelo de OnlyFans, por una cita

No son pocos los seguidores de OnlyFans que han mostrado interés en tener una cita con Ennid Wong, quien reveló la enorme cantidad de dinero que le han ofrecido para una salida.

"¿Cuánto es lo que más te han ofrecido? Dinero hay en el mundo y gente que lo quiere gastar hay un montón", le preguntó en una entrevista Erick Fematt Rodríguez, mejor conocido como ‘La Mole’.

"La última vez me ofrecieron 10 mil dólares. Fue lo último. Ya sabes a lo que vas. No voy ir a contarle cuentos", reveló Ennid Wong. Dicha cifra equivale a 200 mil pesos.

El video no tardó en hacerse viral, principalmente en TikTok, donde varios usuarios se manifestaron al respecto con comentarios como "Con eso me compro un carro y muchas cosas más" o "¿10 mil dólares? No lo sé, Rick".

