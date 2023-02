F1: Modelo de OnlyFans revela que tuvo un encuentro con un piloto del Gran Circo

La brasileña Key Alves es una de las deportistas que han incursionado en la plataforma de OnlyFans para vender contenido. La exjugadora de voleibol reveló que en alguna ocasión sostuvo un encuentro con un piloto de la Fórmula 1 (F1).

Alves confesó que el corredor del Gran Circo que la contactó para una cita fue el británico Lando Norris, quien forma parte de la escudería McLaren.

"Me quedé con un piloto, Lando Norris, que ahora está en la Fórmula 1. Yo no podía hablar nada de inglés y él no podía hablar portugués”, comentó en el reality show Big Brother Brasil 2023.

"Era la Fórmula 1 que se corre en Sao Paulo. Todos los años hay (evento) y vivo allí, así que sabía qué habría y comencé a ver qué pilotos estarían allí. Luego vi su perfil y me envió un mensaje directo. Le deben haber gustado mis fotos, no sé cómo y me escribió en inglés. Traté de contestarle en inglés, pero no sabía hablar y terminamos hablando por mímica", agregó Key Alves acerca de cómo se dio su encuentro con Norris.

La exatleta brasileña también mencionó que sus ganancias son 50 veces superiores desde que abrió su cuenta de OnlyFans a lo que percibía como jugadora de voleibol.

"Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el voleibol. Y más en Onlyfans, porque el precio mensual (13 dólares) es fijo. Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso y me considero atleta, modelo, influencer, empresaria y emprendedor", concluyó.

Modelo de OnlyFans asegura que estuvo con 7 jugadores de la NBA

Aliza Jane, modelo que tiene un perfil en la plataforma OnlyFans, hizo un impactante revelación en una de sus anécdotas, pues reveló en el podcast Adam22′s No Jumper que pasó una noche con varios jugadores de la NBA.

Jane, con más de 42 mil seguidores en Instagram, confesó que estuvo con 7 jugadores de los Phoenix Suns y prometió revelar imágenes comprometedoras de los elementos de la franquicia Arizona.

“En mi cumpleaños, mi cumpleaños es el fin de semana del Memorial Day, los vi a todos en Drai’s. Y me estaban haciendo el amor en una habitación de hotel, la pasé con todos”, reveló la modelo de OnlyFans, aunque habrá que esperar a que comparta las fotos, pues hasta el momento se desconoce quiénes fueron los involucrados.

EVG