LeBron James, a 36 puntos de ser el máximo anotador de la NBA

LeBron James ya es una leyenda de la NBA, desde hace varios años se encuentra en la conversación por ser el mejor jugador de basquetbol de todos los tiempos y está a 36 puntos de romper el récord histórico de anotaciones de la liga que le pertenece a Kareem Abdul-Jabbar.

El sábado Los Ángeles Lakers perdieron 131-126 ante los New Orleans Pelicans, que cortaron una racha de 10 derrotas al hilo; sin embargo, la nota la dio El Rey, quien logró 27 unidades, nueve rebotes y seis asistencias, para continuar acercándose a los 38 mil 387 puntos de Abdul-Jabbar, el máximo anotador en la historia de la NBA.

En una trayectoria de 20 temporadas, que incluyen cuatro campeonatos de la NBA y numerosas condecoraciones individuales, la lista de noches inolvidables de James es muy larga y este martes ante Oklahoma City Thunder puede romper la marca de puntos que parecía infranqueable.

The King promedia 30.00 puntos por partido, por lo que sólo necesita de otra noche mágica para aumentar su cuota anotadora y llevarse la marca a casa. No obstante, si LeBron anota las 30 unidades que promedia por juego ante el Thunder, tendría que esperar unos días para superar la marca, aunque al parecer ser el mejor anotador de la NBA no le quita el sueño.

. Gráfico: La Razón de México

“Sólo quiero ganar y jugar de la forma correcta. A ver qué pasa”, dijo James en los vestuarios del Smoothie King Center de New Orleans, casa de los Pelicans, en el partido pasado, y agregó que no piensa en romper la marca.

“Yo no tengo el número como marcado en mi cabeza, sé que es algo más de 38 mil puntos, pero sí sé que en toda mi vida lo ha tenido Kareem”, sentenció LeBron, quien tiene 38 mil 352 unidades.

Kareem Abdul-Jabbar, legendario jugador de los Lakers y de los Milwaukee Bucks, impuso el récord de anotación en la NBA el año en el que el Rey LeBron nació, 1984, y lo hizo a costa de otro astro del basquetbol como lo es Wilt Chamberlain.

“Cuando superé el récord de Wilt Chamberlain en 1984 (el año en el que nació LeBron) le molestó a Wilt que tenía un poco de una rivalidad de un solo lado cuando empecé a jugar bien en la NBA. No me siento de esa manera con LeBron. No sólo celebraré su logro, lo alabaré”, escribió Kareem sobre la marca de puntos de la liga.

LeBron, de 38 años, nació en Akron, Ohio, y ha sido cuatro veces campeón de la NBA, cuatro veces MVP de las finales de la NBA y cuatro veces MVP de la temporada regular de la NBA. El Rey ya es el lider anotador de la liga, cuando se suma la fase regular y los Playoffs.

Sin embargo, los rankings oficiales de la NBA solo contabilizan la temporada regular, siendo cuestión de tiempo para que “The Chosen One” sea el máximo anotador en la historia de la liga. Como se ha mencionado, a “Bron-Bron” le faltan 36 unidades para superar a Abdul-Jabbar.

. Gráfico: La Razón de México

Con la proyección de 30 puntos por partido (su promedio esta campaña), el Rey necesita uno o máximo dos duelos para superar al inventor del Sky Hook, el temible gancho con el que el también activista por los derechos de las personas afroamericanas cimentó sus 38 mil 387 puntos.

Este 7 de febrero LeBron y los Lakers chocan ante el Thunder y dos días después enfrentan a los Bucks (exequipo de Kareem). Pero no debería sorprendernos que James entregue una noche mágica y anote los 36 o incluso más puntos que le hacen falta.

El mayor registro de puntos de LeBron James en su carrera es de 61 unidades. Lo consiguió el 3 de marzo de 2014, cuando jugó con una máscara para protegerse de una fractura facial y atropelló a los Charlotte Bobcats para establecer un récord que sigue vigente en la franquicia del Miami Heat.