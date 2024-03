Sabalenka entrena con normalidad pese a la reciente muerte de su novio

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka se encuentra en medio de una tragedia personal mientras se prepara para competir en el WTA 1000 de Miami, según informa 'Tennis Channel'. La deportista de 25 años, ha perdido repentinamente a su pareja, Konstantin Koltsov, de 42 años, mientras ambos se encontraban en Miami para el torneo.

Según informes de smartpress.by, la muerte del exjugador de hockey se atribuyó inicialmente a un coágulo de sangre que se trasladó a un órgano vital. Sin embargo, la policía de Miami declaró que la causa del fallecimiento fue un suicidio, aunque no han proporcionado más detalles al respecto.

A pesar de la trágica pérdida, Sabalenka decidió continuar con su participación en el torneo de Miami. La número dos del mundo estuvo entrenando esta mañana en una de las pistas del complejo, la número 14, teniendo la determinación de mantener su lugar en el ranking general, a pesar de la difícil situación que atraviesa.

El equipo de hockey Salavat Yulaev confirmó que Koltsov, murió a causa de una embolia arterial. A pesar de que el hecho coincidió con un reporte de que un hombre saltó desde un balcón en el resort donde estaban hospedados, por lo que se pudo confundir la información.

Aunque aún no hay un comunicado oficial por parte de la organización del Open de Miami, se espera que Sabalenka no participe en el Media Day y es posible que no responda a ninguna rueda de prensa durante el torneo.