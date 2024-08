París 2024: Alejandra Valencia le responde a la CONADE y le exige justicia (Video)

Alejandra Valencia, la destacada arquera mexicana, respondió con firmeza a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), luego de que afirmara que ella es la deportista con más apoyos económicos recibidos en la delegación mexicana que compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Valencia Trujillo dejó claro que su crítica no está dirigida a los recursos asignados a los arqueros, sino a la reciente reducción de su beca, que según ella se basa en un "bajo" rendimiento. En un mensaje publicado en X, la deportista explicó: “No estoy quejándome de los recursos otorgados a los arqueros. Estoy señalando que mi beca ha sido recortada por un supuesto bajo rendimiento, lo cual no es justo.”

La sonorense, de 26 años de edad, también cuestionó la metodología utilizada para evaluar el rendimiento de los atletas. “La tabulación está mal hecha. No puede tener más valor un Mundial que unos Juegos Olímpicos. La forma en que se miden los logros es errónea y no solo me afecta a mí, sino a todos los atletas de alto rendimiento que representamos al país.”

Alejandra Valencia destacó que los Juegos Olímpicos deben ser considerados un evento de mayor relevancia en comparación con los campeonatos mundiales, y que la reducción de su beca no refleja adecuadamente su esfuerzo y dedicación.

La respuesta de Valencia pone en evidencia un problema más amplio en la forma en que se evalúan los logros deportivos y se distribuyen los recursos, subrayando la importancia de una revisión transparente y basada en criterios adecuados para todos los deportistas de élite que representan a México en competencias internacionales.

¿Cómo comenzó la polémica entre Alejandra Valencia y la Conade?

El jueves por la mañana, Valencia señaló en su cuenta de X que a pesar de haber ganado una medalla de bronce en la prueba por equipos femenil de tiro con arco en la justa veraniega, la Conade le redujo la beca mensual que percibe.

“Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero de que por las reglas de operación que rigen a CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica”, escribió Valencia en la red social X. “No, pues muchas gracias”, señaló la arquera.

Valencia no entró en más detalles sobre los motivos específicos que se le expusieron para reducirle su percepción mensual.

Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica.

No pues muchas gracias 🥲 — alejandra valencia (@micozito) August 22, 2024

¿Cuánto dinero percibe Valencia de la Conade?

El organismo explicó en un comunicado que Valencia percibía una beca mensual de 46 mil pesos (unos 2,360 dólares) debido a que en el Mundial del 2023 fue segunda en arco recurvo individual y tercera por equipos, pero en París 2024 fue sexta en el individual y tercera por equipos y por eso la beca ahora se redujo a 36 mil pesos mensuales (unos 1.850 dólares).

El organismo que preside la exmedallista olímpica Ana Gabriela Guevara agregó que las compañeras de Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez mejoraron su rendimiento y su beca aumentará de 20 mil pesos (1,026 dólares) a 36 mil.

¡Atención! 🚨



Luego de las declaraciones de la arquera mexicana Alejandra Valencia, la #CONADE informa.



👉Aquí los detalles. pic.twitter.com/MlmxQicqYo — CONADE (@CONADE) August 23, 2024

Además del bronce que ganó en París 2024, Valencia tiene una medalla del mismo metal que obtuvo en 2021 en Tokio, junto con Luis Álvarez en la prueba mixta.

Además de sus éxitos olímpicos, la arquera posee cuatro medallas de oro en Juegos Panamericanos, incluyendo una en Santiago 2023, apenas el año pasado.