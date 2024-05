Alexa Moreno ya tiene su propia muñeca Barbie: ¿saldrá a la venta en México? | FOTOS

Dicen las abuelitas que para las críticas que sólo buscan destruirte, es necesario que te untes mantequilla en el cuerpo para que se te resbalen. Alexa Moreno lo hizo y lo hizo bastante bien, en una actitud que resultó admirable para miles de personas que siguen su carrera en la gimnasia.

El bullying que recibió cuando comenzaba su trayectoria como deportista en su propio país, le sirvió como impulso, como un envión que la elevaría por los aires para realizar uno de esos saltos que la llevarían a ser una de las mejores en su disciplina.

Alexa Moreno ahora goza del reconocimiento que su esfuerzo, que su trabajo para ser la mejor, le ha costado. La gimnasta mexicana se ha convertido en la primera deportista en tener su propia muñeca Barbie y nosotros te contamos si la muñeca estará a la venta para que tú la puedas tener. ¡Orgullo mexicano, claro que sí!

Alexa Moreno ya tiene su propia Barbie, ellas son las deportistas del Team Barbie de este 2024. Alexa Moreno, Mattel, Barbie.

¿La Barbie de Alexa Moreno saldrá a la venta en México?

Alexa Moreno no fue la única deportista que fue tomada en cuenta para la nueva colección de Barbie llamada Role Models, en la que celebran los logros de las deportistas mujeres alrededor del mundo. Aunque cabe destacar que sí es la única deportista mexicana (y la primera) en tener su propia muñeca.

Alexa Moreno ya tiene su propia Barbie. Alexa Moreno, Mattel, Barbie.

Además de Alexa, las deportistas que también tendrán su propia Barbie en esta colección de Role Models son la tenista Venus Williams; la gimnasta brasileña Rebeca Andrade; las futbolistas Mary Flower y Christine Sinclair, de Canadá; la boxeadora francesa Estelle Mossely; la nadadora italiana Federica Pellegrini; la triatleta paralímpica de España Susana Rodríguez y la velocista polaca Ewa Swoboda.

La Barbie de Alexa Moreno no saldrá a la venta, ya que es una edición especial dedicada a estas deportistas como parte de las celebraciones de Barbie por sus 65 años. Son piezas exclusivas que no se pondrán a la venta, para que no te estafen en caso de que veas alguna ofertada.

'Es un poco surreal', dice Alexa Moreno sobre su Barbie

Alexa Moreno calificó de surreal la experiencia de verse inmortalizada en la muñeca más famosa del mundo no sólo por lo que en sí representa Barbie, sino por haber sido tomada en cuenta para este reconocimiento que, dicho sea de paso, se ha ganado a pulso previo a su tercera participación en unos Juegos Olímpicos.

"Es un poco surreal y un poco raro en el sentido de estarte viendo a ti misma en una versión más pequeña, pero está padre y nunca lo hubiera imaginado, ni se me había cruzado por la cabeza, así que es bastante emocionante", declaró la gimnasta mexicana.

Sin duda alguna, un orgullo el que Alexa Moreno se haya convertido en la primera deportista mexicana en tener su propia Barbie.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.