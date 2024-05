Alexander Zverev se impone en una dura batalla contra Alejandro Tabilo y avanza a la final del Abierto de Italia

Alexander Zverev avanzó a la final del ATP Masters 1000 de Roma, rompiendo su racha de cuatro derrotas consecutivas en semifinales del circuito, con una remontada ante el chileno Alejandro Tabilo.

Este viernes en el Internazionali BNL d'Italia, el tenista alemán puso fin a la sorprendente racha del sudamericano, quien eliminó al No. 1 del ATP, Novak Djokovic, en la tercera ronda. El atleta de Hamburgo venció por 1-6, 7-6(4) y 6-2 en la semifinal del foro itálico.

'Sascha' comenzó el partido desconcertado ante la estrategia del chileno, quien tuvo el dominio durante toda la primera hora de juego. El tenista de 26 años disputaba su primera semifinal en un Masters 1000 y compitió con gran soltura hasta el 3-3 en el tie-break del segundo set. Fue entonces cuando la inexperiencia le ganó y Zverev aprovechó para forzar el set decisivo.

¡ESTO ES TENIS, ALEJANDRO! ¡Puntazo espectacular de Tabilo ante Zverev! 😱🔥🇨🇱pic.twitter.com/1FUkkUgaxh — SportsCenter (@SC_ESPN) May 17, 2024

En el tercer set, el jugador teutón aumentó la intensidad, asegurando su pase a la final de Roma por tercera vez. Su última final y título fueron en Chengdu en septiembre de 2023. Su anterior final en un ATP Masters 1000 fue en Madrid en 2022.

El próximo desafío para Alexander Zverev será contra el también chileno Nicolás Jarry en la final del domingo. Los dos contendientes tuvieron grandes partidos en la semifinal, por lo que se esperan las mismas emociones en la lucha por el título de este año.

te puede interesar Novak Djokovic recibe terrible agresión con una botella de un aficionado mientras repartía autógrafos (VIDEO)

Alexander Zverev elogia a Alejandro Tabilo

El chileno Alejandro Tabilo realizó una destacada actuación en el torneo, llegando hasta las semifinales donde enfrentó al alemán Alexander Zverev, en un partido que se extendió por más de dos horas.

Antes de este encuentro, Tabilo había sorprendido al eliminar a Novak Djokovic y Karen Khachanov, por lo que en conferencia de prensa, el tenista alemán elogió a su oponente sudamericano.

"No jugué bien, pero Tabilo fue la razón de eso. Él salió a la cancha golpeando extremadamente fuerte y haciendo muchos drop shots, siendo muy agresivo, no me dejaba jugar. Tengo que darle todo el crédito por no dejarme hacer mi juego", comentó 'Sascha'.

No tan rápido😳



Alexander Zverev🇩🇪 nivela la balanza y se lleva el segundo set ante Alejandro Tabilo🇨🇱#IBI24



pic.twitter.com/zIZf2ovlEF — Iván Aguilar (@ivabianconero) May 17, 2024

El alemán explicó las condiciones del partido, especialmente en el primer set, donde apenas pudo tocar la pelota debido al ritmo impuesto por su rival. "No es fácil jugar agresivo contra un rival que intenta atacar cada golpe. En el primero apenas toqué la pelota, para jugar agresivo necesitas algo de ritmo y no lo tuve", agregó.

A pesar de las complicaciones, el alemán encontró maneras de adaptarse y superar la presión que ejerció el chileno y ahora buscará consagrarse en el Masters 1000 de Roma contra Nicolás Jarry.

mmt