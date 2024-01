Allen vs. Mahomes, por tercera vez en playoffs

Associated Press

El Highmark Stadium acogerá este domingo 21 de enero el tercer episodio de playoffs entre Josh Allen y Patrick Mahomes, quienes buscan meter a Bills y Chiefs, respectivamente, a la final de la Conferencia Americana de la NFL.

Por primera vez en tres enfrentamientos contra Kansas City en postemporada, los de Buffalo tendrán la ventaja de jugar en su recinto, donde Josh Allen tiene registro de 15 victorias y dos derrotas desde el 2020 en diciembre y enero, incluyendo encuentros de postemporada.

Éste será el segundo viaje de Patrick Mahomes al oeste del estado de Nueva York tras el triunfo conseguido por los Chiefs 26-17 en la campaña regular del 2020. Pero será el primer encuentro auténtico de playoffs que el quarterback dispute en calidad de visitante.

Sus 15 partidos previos de postemporada los ha jugado en un ambiente amigable en el Arrowhead Stadium, incluidas un par de victorias sobre los Bills, así que Patrick Mahomes nunca se ha visto obligado a jugar con el público en su contra.

“Es lo que es. He sido afortunado de jugar muchos partidos en casa, en el Arrowhead Stadium, y las cosas así se han acomodado. Ahora tenemos que ir de visita a un ambiente hostil y uno que no me ha tocado con aficionados en las gradas. Pero es algo que quieres hacer mientras creces viendo esta clase de partidos”, comentó al respecto el mariscal de campo de la franquicia de Misuri.

La única vez que Patrick Mahomes jugó en el Highmark Stadium fue en 2020, cuando la pandemia lo salvó del hostigamiento ejercido por todos esos fanáticos de los Bills. Lanzó para 225 yardas y dos pases de anotación en la victoria de ese día por marcador de 26-17.

La razón por la que los Chiefs jugarán como visitantes después de su victoria en la ronda de comodines sobre los Dolphins de Miami, es en parte por un extraño castigo de Kadarius Toney en su partido de temporada regular contra Buffalo el mes pasado. La jugada borró una milagrosa acción en la que Travis Kelce mandó un pase lateral a Toney que pudo ser el touchdown de la ventaja en los minutos finales.

Los Bills terminaron ganando y eventualmente aseguraron el segundo lugar de la AFC, lo que relegó a Kansas City al tercer sitio de la clasificación.

Puede que no sea del todo algo malo que Patrick Mahomes vaya de gira. Tiene un porcentaje más alto de pases completos, lanza para más yardas por partido y tiene un mejor rating en sus partidos como visitante en su carrera.

Ha sufrido ocho capturas menos fuera de casa que en su estadio, a pesar de tener dos partidos más en esas condiciones. Cuando se le pidió que explicara esa situación, Patrick Mahomes respondió: “Simplemente es que el coach (Andy) Reid predica la comunicación.

Pero los Buffalo Bills saben muy bien que deben ser cuidadosos con lo que desean. Están al tanto de que vencer a los Chiefs no será fácil, luego de dividir honores en sus seis duelos previos desde 2020, incluyendo los playoffs.

“Hemos tenido nuestras batallas al paso de los años, y ésta será otra. Quiero decir, uno observa lo que ellos hicieron la otra noche. Fueron dominantes”, dijo McDermott, en referencia al triunfo obtenido por los Chiefs sobre Miami.

El otro duelo más atractivo de la ronda divisional lo disputarán mañana por la noche 49ers y Packers, poco después del Ravens vs. Texans con el que empieza la actividad de esta etapa de la postemporada.

El domingo, los sorpresivos Lions miden fuerzas ante los Buccaneers en el Ford Field por el segundo pase a la final de la Conferencia Nacional.