Renata Zarazúa se pone como meta inmediata ir a París 2024 tras jugar el Australian Open

Después de haber participado en el cuatro principal del Australian Open, el primer Grand Slam del año, la tenista mexicana Renata Zarazúa tiene los ojos puestos en asistir a los Juegos Olímpicos del próximo verano en París, siendo asistir a la justa su principal meta inmediata.

La originaria de la Ciudad de México, quien sucumbió a manos de la italiana Martina Trevisan en la primera ronda del Abierto de Australia, aceptó que le gustaría acudir al magno evento con la doblista Giuliana Olmos.

"ME COSTÓ MUCHO SUPERAR EL PARTIDO VS TREVISAN" 😢



Renata Zarazúa dijo que aunque le dio mucho coraje el partido contra Trevisan, le dejó aprendizaje.



Y le encantaría clasificar a Roland Garros y a París. #CentralFOX pic.twitter.com/WnpMGo6NlG — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) January 18, 2024

"Tengo muchas ganas de estar en Roland Garros, porque es una superficie que me va muy bien, pero la meta a corto plazo es calificar a París 2024 con Giuliana Olmos; siento que este año es mi oportunidad", enfatizó Renata Zarazúa en una videoconferencia a su regreso a México.

La tenista de 26 años de edad reconoció estar consciente de subir su ranking y mantener su nivel para hacerse de un lugar en la justa veraniega a celebrarse en la capital francesa, donde quiere participar tanto en singles como en dobles.

"Para París, me muero por ir, estoy tratando de investigar hasta cuándo cuenta el ranking, ahora que estuve con Giuliana Olmos, ella es 20 del mundo, tengo que subir mi ranking, creo que Roland Garros (20 de mayo al 9 de junio) es el último que cuenta, mantener mi ranking, clasificar, en dobles y en singles, sería mi meta", profundizó Zarazúa.

Renata Zarazúa se siente contenta tras jugar en Australia

A pesar de haberse despedido pronto del Australian Open, la tenista mexicana dijo sentirse muy feliz por haber disputado el segundo Major de su carrera, luego de haber acudido al Roland Garros del 2020.

"Me siento muy bien, muy contenta de la oportunidad en Australia, de muchas emociones y jugué mi mejor tenis en el tercer partido de clasificación", reconoció la originario de la Ciudad de México, quien en las clasificatorias se impuso a Jaimee Fourlis, Jule Niemeier y Destanee Aiava.

Renata Zarazúa jugó en la primera ronda del Australian Open 2024. Foto: Mexsport

Tras meterse al top 100 del ranking de la WTA (ocupa el puesto 98), Renata Zarazúa no se pone límites y reveló que algunas de sus metas son ganar una medalla en París 2024, aunado a llegar a instancias importantes en un certamen de Grand Slam.

"Mi meta es estar en cuartos o singles en Grand Slam, ganar una medalla en París es una meta muy difícil, pero está ahí. Antes me costó mucho, porque muchos me decían que iba a ser difícil que estuviera en el top 100, porque estaba muy chiquita, pensé que no iba a crecer más y pensé que me iba a concentrar en lo que tenga", compartió la capitalina.

EVG