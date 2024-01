América se burla de Chivas luego de fichar al 'Chicote' Calderón; "Le va a doler..." (Video)

La llegada de Cristian 'Chicote' Calderón al América sigue dando de qué hablar y las Águilas aprovecharon la ocasión para mandarle un mensaje un tanto burlón a las Chivas.

Mediante su cuenta de TikTok, las Águilas compartieron un video de la presentación de Calderón del Real con el club, para el cual pusieron de fondo la canción “Le va a doler” de Grupo Frontera.

"Le va a doler cuando me vea que yo ya la superé, cuando me busque y yo por ella ya no sienta nada”, fue el fragmento del tema con el que el América acompañó su publicación.

Las reacciones no tardaron en llegar y mientras algunos usuarios le dieron las gracias al 'Chicote' por lo que aportó durante su paso por Chivas, otros se burlaron del América por haber fichado al jugador que con sus tres goles los eliminó en los cuartos de final del Guard1anes 2020.

También hubo algunas burlas por la canción con la que las Águilas le mandaron una indirecta al Rebaño Sagrado, aunque incluso un seguidor de los rojiblancos agradeció a los de Coapa por "llevarte las sobras".

Jugadores que han estado en Chivas y América

El 'Chicote' Calderón se convierte en el jugador número 11 en la historia realizar este cambio de manera directa entre los dos equipos más emblemáticos de México. El futbolista más emblemático en vestir ambas camisetas fue Oribe Peralta, quien dejó las filas del conjunto azulcrema para unirse a Verde Valle en 2019.

Otros jugadores que han transitado entre las filas de ambas escuadras, son figuras como Javier Aguirre, quien debutó profesionalmente en Coapa y luego regresó de España para jugar con los rojiblancos. Oswaldo Sánchez también se convirtió en ídolo de Chivas al no consolidarse con los azulcremas.

Carlos Hermosillo, canterano del América, cerró su carrera vistiendo la camiseta de Chivas, mientras que Francisco "Maza" Rodríguez debutó con el Guadalajara y regresó a México para jugar con el América. Luis García militó en ambos equipos en la década de los 90, no proveniente ni de Coapa ni de Verde Valle, sino de los Pumas de la UNAM.

EVG