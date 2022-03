AMÉRICA: Checo Pérez revela quién es su favorito para dirigir a las Águilas

En cada oportunidad que puede hacerlo, Sergio Checo Pérez deja de manifiesto su afición por el América, que atraviesa una crisis al marchar en el último lugar del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

Tras el cese de Santiago Solari, el piloto de la Fórmula 1 reveló que su favorito para tomar la dirección técnica de las Águilas es el argentino Marcelo Bielsa, quien recientemente dejó de ser timonel del Leeds United.

"Me gusta mucho Bielsa para el América, pero yo no decido. ¿Por qué no? Para el América todo es posible", comentó el volante de la escudería Red Bull en entrevista con ESPN.

"Es triste ver lo que está pasando con el América, creo que hay mucho de fondo, justo platicaba con Emilio (Azcárraga) del tema, se vienen cambios importantes en el equipo, pero sin duda que no pueden estar en estos lugares", comentó el tapatío acerca del presente del equipo de sus amores.

El número de Checo en F1, en honor a uno de sus ídolos del América

Checo Pérez compartió el año pasado un breve video en el que explicó el motivo por el cual utiliza el número 11 en la Fórmula 1, el cual aseguró que le agradó desde que vio al delantero chileno Iván Zamorano, quien jugó precisamente con el América en 2001 y 2002.

"Yo solía admirar a un futbolista. Su nombre es Iván Zamorano, tenía el número 11 y cuando estaba en karting dije 'también quiero ese número'. Siempre he usado el '11' y mi correo todavía lo tengo con un 11", expresó Checo Pérez, quien utiliza el número 11 en la Fórmula 1 desde 2014, cuando llegó a Force India.

EVG