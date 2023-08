América: Emilio Azcárraga le hace una peculiar e inesperada petición a Henry Martín

Henry Martín, delantero del América, no ha podido estar en los últimos partidos del club debido a la lesión en la pantorrilla derecha que sufrió previo al duelo de los dieciseisavos de final de la Leagues Cup contra Chicago Fire.

Pese a ello, Emilio Azcárraga, dueño del conjunto capitalino, confía en que el atacante yucateco pueda proclamarse campeón de goleo por segundo torneo consecutivo, por lo que aprovechó para pedirle que en cuanto regrese a las canchas lo quiere ver en los primeros puestos de la tabla de artilleros.

"Ya te queremos ver de titular, y aunque llegues un poco tarde queremos verte como campeón de goleo otra vez", le comentó el propietario del América a Martín este miércoles en Coapa mientras platicaba con la prensa acerca de la labor social que realiza el club.

Foto: Twitter del América

Henry Martín finalizó como líder goleador en el pasado Clausura 2023 con 14 anotaciones, convirtiéndose en el primer mexicano en lograrlo desde el Clausura 2011, cuando el honor le correspondió a Ángel Reyna, quien en aquella campaña consiguió 13 dianas precisamente con los azulcremas.

En lo que va del semestre, el oriundo de Mérida, Yucatán, registra solamente un gol, mismo que marcó contra el St. Louis City SC en la fase de grupos de la Leagues Cup.

Emilio Azcárraga valora esfuerzo de Henry Martín

Durante el evento en Coapa, el propietario del América también aprovechó la ocasión para agradecerle a Henry Martín por no tener descanso en el verano, pues disputó la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro con la Selección Mexicana.

"Henry, me da gusto verte mejor. Gracias por la labor incansable hecha y no nada más por el Club América, también para la Selección Mexicana y por no haber tomado descanso. Aquí eso se valora", enfatizó Azcárraga Jean.

En la Copa Oro, Martín consiguió dos anotaciones con el Tricolor, la primera de ellas en la fase de grupos contra Haití y la otra ante Jamaica en las semifinales.

América no sale del Azteca en primeros siete juegos

En un hecho atípico y circunstancial, el América no saldrá del Estadio Azteca hasta finales de septiembre. El cambio del cotejo contra el Atlas de la cuarta fecha del Apertura 2023 de la cancha del Jalisco al Coloso de Santa Úrsula asegura que las Águilas disputen sus primeros siete compromisos de la Liga MX en el inmueble dos veces mundialista, donde este miércoles reciben al Necaxa en el marco de la Jornada 5.

La escuadra de Coapa debió salir de la capital del país por primera vez el pasado 9 de julio para enfrentar al Querétaro, pero el cotejo se pospuso debido a las malas condiciones de la cancha de La Corregidora; mismo caso que ocurrió este domingo, cuando el inconveniente estado del Jalisco impidió que los rojinegros recibieran a los dirigidos por André Jardine.

El sábado entrante, el América será local en su encuentro de la sexta fecha contra el León. Un fin de semana después, el 2 de septiembre, los azulcremas serán visitantes administrativos en el clásico joven contra Cruz Azul, mientras que el 16 de septiembre disputan su séptimo juego consecutivo en el recinto localizado en Calzada de Tlalpan en una nueva edición del clásico nacional contra Chivas.

EVG