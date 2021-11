AMÉRICA: ¡ESCÁNDALO! Salvador Cabañas confiesa que engañaba al club de esta forma

El exdelantero de las Águilas del América, Salvador Cabañas, no se guardó nada y confesó que en más de una ocasión engañó al club, para no jugar partidos.

En entrevista con el Escorpión Dorado, Cabañas aseguró que cuando no tenía ganas de jugar, hablaba con el kinesiólogo y le decía que le dolía algo para no jugar.

“Muchas veces los técnicos aguantan cosas de los jugadores: A veces nos hacíamos los lesionados para no jugar un partido. Me hacía el lastimado en la semana y no jugaba. Le decía al kinesiólogo que me molestaba el cuádriceps o algo de eso”, dijo.

Cabañas llegó al América y rápidamente se convirtió en uno de los ídolos del club, por su gran olfato goleador; sin embargo, un balazo en la cabeza frenó su carrera.

Cabañas confesó su situación económica

Luego de que corrieran los rumores de que Chava tenía problemas económicos, el mismo exdelantero ya confesó cuál es su situación actual.

"Lo que no me gustó fue que salió que yo estaba trabajando en una panadería y que era muy pobre, eso es mentira. No es cierto, le puse una panadería a mis padres para que ellos tuvieran su propio negocio en la casa y que pudieran vivir tranquilos", dijo.

