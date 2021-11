AMÉRICA: Salvador Cabañas rompe el silencio y confiesa su situación económica

El exdelantero de las Águilas del América, Salvador Cabañas, tuvo un antes y un después en su vida, luego del trágico incidente en el Bar Bar, donde recibió un balazo en la cabeza.

Después de eso, su carrera como futbolista terminó, luego de haber defendido, entre otros colores, las playeras de Jaguares, Tigres de la UANL y América.

Salvador Cabañas posa en la panadería Foto: Especial

Sin embargo, luego de que corrieran los rumores de que Chava tenía problemas económicos, el mismo exdelantero ya confesó cuál es su situación actual.

"Lo que no me gustó fue que salió que yo estaba trabajando en una panadería y que era muy pobre, eso es mentira. No es cierto, le puse una panadería a mis padres para que ellos tuvieran su propio negocio en la casa y que pudieran vivir tranquilos", dijo.

¿Cómo surgieron las fotos del exjugador del América?

En entrevista con el "Escorpión Dorado", dio a conocer que esa panadería era de él y contó cómo es que se tomaron las fotos que se viralizaron hace unos años.

"Me dijo el fotógrafo si podía salir con el personal en la foto y dije 'no tengo ningún problema'; al día siguiente sacaron que estaba trabajando en una panadería", sentenció.

rmp