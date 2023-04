América: Una exleyenda azulcrema ya tiene fecha para regresar a Coapa y lo hará por la puerta grande

Una de las últimas leyendas del América quiere regresar a Coapa por la puerta grande y los aficionados de las Águilas estarían muy emocionados, pues se trata de un jugador que siempre se identificó con los colores y la institución.

El exmediocampista Ángel Reyna se está preparando para ser director técnico y entre otras cosas quiere dirigir a jugadores con hambre, además de señalar que no le cierra las puertas a las Chivas, pero hay un equipo al que jamás entrenaría.

"Sí, voy a dirigir al América, te diría a todos los equipos donde jugué, menos a los Pumas, pero sí me va a encantar regresar al club, a mi casa. Así como un día me tuve que ir para buscar un mejor futuro y luego regresar y ganarme ese lugar ahí en el club, ahora voy a regresar como técnico y también aportarle todo lo que me aportó el club y todo lo que me dejó el futbol también regresarlo", comenzó diciendo el jugador retirado.

Ángel Reyna celebra el gol que anotó en el América vs Pumas del Clausura 2011, cotejo que se realizó en el Estadio Olímpico Universitario. Foto: Mexsport

El exjugador del América, Chivas, entre otros, charló con TUDN, y comentó qué cosas son las que busca en la cancha, las cuales muchas tienen que ver con su personalidad cuando él era profesional.

"El ganador, el de carácter, yo creo que siempre reflejé carácter, que me dolían las derrotas, me gustaban las victorias, que soy un tipo ganador, soy un tipo que va al frente siempre, honesto, leal, directo. Ese mismo, el mismo de siempre. Yo creo que, como te lo decía, tus jugadores te representan dentro de la cancha", dijo.

El 'Pleititos' debutó con el América profesionalmente en el 2004 y entre 2009 y 2011 vivió una segunda etapa con los azulcremas. Su último club como futbolista fue el Veracruz en el 2019.

"Van a ser como 11 Ángel Reyna, más los de la banca, el doctor, los utileros, todo. Entonces yo creo que va a ser un buen ejército ahí padre para que me representen dentro de la cancha y yo los voy a representar lo mejor que pueda fuera de la cancha. Eso es lo esencial", aseguró.

América tiene todo para ir a la Liguilla directa

Si América, Chivas y Toluca vencen el próximo fin de semana a Bravos, Mazatlán y Necaxa, respectivamente, aseguraran su pasaje directo a los cuartos de final de la Liga MX. En caso de no ganar, dicha situación podría ser aprovechada por Pachuca y León, las otras escuadras que aspiran a Liguilla directa.

Las Águilas vienen de un empate en la cancha del Estadio Azteca ante los Pumas, en otra edición del Clásico Capitalino, compromiso que los de Coapa comenzaron perdiendo, pero que rescataron el empate gracias a un gol de penalti de Henry Martín.

aar