F1: En Red Bull tienen un mensaje para Mercedes que los podría motivar para el resto de la temporada

Red Bull Racing ha tenido el control del inicio de la Temporada 2023 de la Fórmula 1 (F1) y pinta para que la escudería gane de nuevo el Mundial de Constructores, ya que el año pasado lo conquistaron también y lejos quedó el domino de Mercedes.

Mercedes, al mando de Toto Wolff, había dominado el Gran Circo, tanto en constructores como en el Mundial de Pilotos, que ganó varias veces el piloto británico Lewis Hamilton.

En Red Bull no pasan por alto su tremendo momento, así como no minimizan la actualidad de Mercedes, motivo por el cual Helmut Marko, asesor del equipo austriaco, quien se compadeció del director del equipo Mercedes AMG Petronas Motorsport.

"No me importa quién es la persona de la que hablamos, lo más importante es que somos los primeros. Sé cómo se siente Toto Wolff ahora, y lo sé porque nosotros lo hemos sufrido durante siete años, pero eso no implica que tengamos que regodearnos", señaló Marko para Bild Sport.

Cuando a un carro le va bien en la F1, es normal que los otros equipos traten de imitarlo, por lo que no es descabellado que Mercedes trate de imitar lo hecho por Red Bull, situación que tiene sin cuidado a los toros energéticos. "Copiar es un negocio diario en Fórmula 1 y tampoco hay nada deshonorable sobre este asunto", dijo Helmut.

Asesor de Red Bull habla de posibles bajas en Ferrari

Otro punto que Helmut Marko tocó fue el de la posible marcha del español Carlos Sainz de Ferrari, quien se dice podría estar en algún punto con Red Bull tras su pasado en Toro Rosso.

"No tiene sentido que Ferrari quiera prescindir de Carlos, está haciendo un buen trabajo", señaló el asesor de Red Bull. Sobre Charles Leclerc, también en el Cavallino Rampante, comentó acerca de los puntos que se espera obtenga.

"Con Charles, suele ser algo común que el piloto deba conseguir un número mínimo de puntos en la temporada, más o menos, hasta un poco más tarde del parón de verano", dijo.

¿Cuándo es la próxima carrera de la F1?



La Temporada 2023 de la Fórmula 1 se reanuda con la cuarta carrera del año, la cual es el Gran Premio de Azerbaiyán, que se corre el próximo domingo 30 de abril a las 05:00 horas, tiempo del centro de México.

Al momento los pilotos de Red Bull Racing dominan la clasificación tras las primeras tres carreras del año. El neerlandés y actual bicampeón del mundo Max Verstappen es el líder del Gran Circo, seguido de cerca por el mexicano Sergio Checo Pérez.

aar