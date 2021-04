AMÉRICA: Federico Viñas no está feliz en las Águilas y manda duro mensaje en redes Federico Viñas no ha tenido un buen torneo Guard1anes 2021 y sus números lo dicen, pues no suma los minutos a los que estaba acostumbrado en el América

Una acción del duelo entre el América y los Bravos de Juárez Foto: Especial