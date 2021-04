AMÉRICA: Estrella del club manda brutal indirecta a Miguel Herrera ¿Hay rencor?

La llegada de Santiago Solari al América no ha traído más que alegrías a la afición del club de Coapa, además de a los directivos, pues se encontró un mejor nivel de juego.

Los mismos jugadores del América han destacado la mejor solvencia defensiva que se ve, algo que costó trabajo en los últimos meses de Miguel Herrera en el banquillo azulcrema.

En conferencia de prensa vía remota, el defensor Emanuel Aguilera destacó esa virtud y mandó una ligera indirecta al "Piojo" Herrera, quien salió del América al final de la campaña pasada.

"Lo principal fue empezar desde el orden, si bien no hubo mucho tiempo de trabajo antes de empezar el torneo con Solari, lo primero que había que hacer era partir desde el orden y creo que lo hemos hecho bastante bien. Hemos sido un equipo bastante sólido, si no hubiera sido por ese partido que perdimos en la mesa seríamos la mejor defensiva con cinco goles en contra y creo que no es solo trabajo de la defensa sino de todo el equipo en general", dijo Ema Aguilera.

AMÉRICA BUSCA EL LIDERATO

El América todavía aspira a terminar en la primera posición del Guard1anes 2021, lugar que ocuparía, si no hubiera perdido el partido sobre la mesa contra Atlas, por alineación indebida.

Las Águilas sólo están a dos puntos del Cruz Azul, con todavía cinco partidos por disputar, incluido uno entre dichos clubes, en la cancha del Estadio Azteca.

