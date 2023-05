El América y Julián Quiñones ya llegaron a un arreglo y es la primera alta azulcrema

Las Águilas del América acaban de ser eliminadas por el Guadalajara en las semifinales del Clausura 2023, pero eso para los directivos ya quedó en el pasado y no quieren pasar por el mismo fracaso un torneo más, por lo que de inmediato ya tienen su primer refuerzo.

Julián Quiñones es el jugador que prácticamente todos los clubes de la Liga MX quisieran, pero muy pocos lo podrían adquirir, ya que su sueldo y el dinero que pide el Atlas por su carta es de los más altos del balompié azteca.

Aunque aun no se hace oficial el arribo del colombiano al conjunto de Coapa, Quiñones ya era buscado por los Millonetas desde hace varios torneos y por fin lograron hacerse de sus servicios y así tener una dupla de miedo a lado de Henry Martín, así lo hizo saber Ashley González, reportera de TV Azteca.

Atlas no se quedará con las manos vacías

El Atlas se desprendería de su máximo goleador, pero no se quedaría con las manos vacías, pues la llegada de Federico Viñas será una de las monedas de cambio y eso se sumaría una gran suma de dinero.

Los Zorros quisieran quedarse con Roger Martínez, pero el jugador colombiano ya no pertenece a las Águilas, pues su contrato finalizó este verano y ahora buscará equipo.

Algunos clubes en la Liga MX y en el extranjero están interesados por Martínez, a pesar de que él desea regresar a Europa, pero los principales equipos que lo buscan son Boca Jrs. de Argentina y un par de Arabia Saudita.

América escuchará ofertas por todos sus jugadores

La directiva del América y sobre todo su dueño no soportaron un fracaso más y en diversos medios de comunicación se dio a conocer que la principal instrucción es escuchar las ofertas que lleguen por cualquiera de los jugadores y si le conviene dejarlos ir.

Algunos futbolistas terminan contrato y no podrán mantenerse en el club si no les renuevan el contrato, mientras que otros ya no entran en planes de la directiva y sobre todo después de la eliminación a manos de las Chivas.

Miguel Layún, Jurgen Damm, Salvador Reyes, Sebastián Cáceres, Nestor Araujo, Leo Suárez, Federico Viñas, Roger Martínez, Óscar Jiménez y varios jugadores más serán los que estén muy cerca de salir de la institución, de la que se espera una estructura total en busca nuevamente del título 14 del certamen local.

Julián Quiñones es la sensación de la Liga MX. Foto: Atlas / Twitter

