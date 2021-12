AMÉRICA: Leyenda de las Águilas rechaza regresar al equipo por este motivo

El América ya trabaja en la planeación de cara al Torneo Clausura 2022, en el que intentará llegar más allá de unos cuartos de final de Liga MX de la mano del entrenador argentino Santiago Solari.

En las últimas semanas, surgió el nombre de una de las últimas leyendas de la institución, el del exfutbolista Pável Pardo para regresar a las Águilas como director deportivo. Sin embargo, el también exseleccionado tricolor rechazó tajantemente dicha posibilidad.

"No me interesa hoy por hoy ser director deportivo del América, eso que esté muy claro, porque luego hay malinterpretaciones y la verdad es que no aspiro a ser director deportivo del América", indicó Pardo Segura en entrevista con Bolavip, descartando así estar interesado en el puesto que actualmente ocupa Santiago Baños.

Pardo agradece el cariño de afición del América

Pese a su negativa por volver al conjunto de Coapa, Pardo Segura agradeció el apoyo de los seguidores del club y dejó en claro su compromiso como embajador de la Bundesliga de Alemania, en la que jugó con el Stuttgart de 2006 a 2008.

"Obviamente agradezco el cariño de la gente, porque el cariño de la gente y la prensa, que me tienen muy bien catalogado y visto para ser un candidato, pero yo soy el primero en no candidatearme. Hoy no me interesa ser Director Deportivo. Soy un embajador de la Bundesliga, me interesa que vayan más jugadores mexicanos a la Bundesliga, ese es mi objetivo más grande", resaltó.

Pável Pardo tuvo dos etapas como futbolista del América, la primera de ellas de 1999 a 2006 y la segunda de 2009 a 2011, siendo sus mayores logros los títulos de Liga MX en el Verano 2002 y Clausura 2005, aunque también ganó la Copa de Gigantes de la Concacaf en 2001 y la Concachampions en 2006.

EVG