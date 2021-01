AMÉRICA: Miguel Herrera manda amenazante mensaje a Solari (VIDEO)

Miguel Herrera salió de las Águilas del América y todo parece indicar que su relación con la institución y sus aficionados no es la mejor, pero ahora, hasta al nuevo entrenador, Santiago Solari, le tocó una indirecta del "Piojo".

En entrevista con el youtuber español Zabalive, Miguel Herrera habló sobre su salida de la institución azulcrema y sobre la llegada del argentino Solari al banquillo.

"La verdad no creo que me pueda superar. Para lograr lo que hice, tiene que pasar mucho tiempo. Soy el técnico empatado con otros dos más, con más títulos; soy el que más triunfos tiene, el que más clásicos ha ganado. Estoy agradecido con los muchachos porque todo lo que ellos ganan va al currículum. Ojalá que le vaya bien", dijo Miguel Herrera.

Asimismo, mandó una indirecta a la directiva y aseguró que no está conforme con cómo se dio su salida del América, pues le habían prometido continuidad.

"No sé si la palabra real es sucia, no fue la forma ideal. Con el presidente nos decían que habría continuidad y después te dan las gracias, decisión de una sola persona. No me gustó, pero lo acepté. Sí, quedé dolido y triste, pero estoy agradecido con el América, porque me dio trabajo", sentenció.

