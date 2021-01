AMÉRICA: Zague revela los secretos del equipo en el Bar-Bar (VIDEO)

El exfutbolista del América Luis Roberto Alves Zague rompió el silencio y contó algunos de los secretos de cómo eran las reuniones de exfutbolistas del equipo en el Bar-Bar.

En entrevista con Christian Martinoli y Luis García, Zague contó que el bar, donde hace unos años, Salvador Cabañas recibió un disparo en la cabeza, era "era el paraíso de actrices y futbolistas".

“La tradición del Bar-Bar empieza porque el dueño era americanista empedernido, él tenía mucha amistad con El Cuchillo Herrera y Antonio Carlos Santos, esos dos fueron los verdaderos pioneros futbolistas que iban al Bar-Bar, invitados constantemente por el dueño”, dijo Zague.

Asimismo, el ex del América dio a conocer que los jugadores se daban cita en ese inmueble los domingos, pues el club disputaba sus partidos ese día y los lunes los tenían libres.

“Nosotros jugábamos los domingos a las 12, entonces el día libre del futbolista en ese entonces era lunes, el día que podías descansar, como entre semana supuestamente todos se portaban bien, no salimos, descansamos, éramos mucho más profesionales antes que hoy en día, ¿qué sucedía? Los lunes no había entrenamiento, entonces te podías desvelar tranquilamente, los domingos en cualquier rincón de este planeta, normalmente no hay muchos lugares donde te puedas salir, festejar, campeonar o convivir, charlar”, agregó.

Finalmente, aseguró que conforme el lugar fue aumentando en popularidad, jugadores de otros equipos de la capital y ciudades cercanas, también comenzaron a ir.

“Después empezó a correr la voz en la selección que existía el Bar-Bar, entonces por ejemplo si Guadalajara venía a jugar a la capital contra los Pumas, Necaxa, Atlante, incluso el Toluca, automáticamente empezaron a darse cita en el Bar-Bar, entonces comenzó a ser casi la Federación Mexicana de Futbol”, sentenció.