AMÉRICA: Santiago Solari asegura que ya quiere vivir su primer Clásico Nacional

El técnico de las Águilas del América, Santiago Solari, aseguró en conferencia de prensa vía remota que ya quiere experimentar su primer Clásico Nacional, a dos días que los azulcremas se midan a las Chivas en el Estadio Akron.

“Quiero vivirlo, experimentarlo en primera persona. Todos generan una semana de mucho ruido, expectación y contenido, que refleja historia, un colorido único”, dijo Solari.

Además, aseguró que ya tiene experiencias en diferentes clásicos en el mundo, pues vivió varios en España y también en Argentina.

te puede interesar AMÉRICA: Miguel Herrera lanza tremenda y despiadada indirecta a Santiago Solari

“He enfrentado clásicos como el River vs Boca, Atlético vs Real Madrid, Real Madrid vs Barcelona, el Inter vs Milán. También el San Lorenzo vs Huracán y el Peñarol vs Nacional, sé como se viven estos partidos”, agregó.

Algo que va a extrañar, en sus palabras, es a los aficionados, pues pese a que sí habrá una cantidad de personas en el Estadio Akron, no se llenará el estadio por la pandemia del COVID-19.

“Lo único que le quita color a este juego es que los estadios no pueden estar llenos, algo que espera mucho la gente del futbol. El público le da la vida al futbol y a los clásicos. No faltará oportunidad para que vivirlo con la gente presente”, agregó.

AMÉRICA VA POR BUEN CAMINO

Santiago Solari aseguró que el equipo va por buen camino de cara a la reta final del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX, pues sólo han perdido dos partidos -aunque uno fue sobre la mesa-.

"Hacemos nuestro trabajo y vamos bien. Lo que nos preocupa dentro es que estemos lo mejor posible en el tema físico, en recuperarnos durante una semana larga y mantener la competitividad que venimos buscando”, sentenció.

rmp