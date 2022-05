América, el único que siempre va directo a cuartos

Las Águilas del América resucitaron como el ave fénix en el Clausura 2022 de la Liga MX.

A mitad de la temporada se hablaba del fracaso del conjunto de Coapa y mucho se dijo que necesitaba empezar a planear el siguiente torneo, pues era muy complicado que lograra meterse al repechaje y mucho menos a la Liguilla de manera directa, pero de la mano de Fernando Ortiz, todo fue posible para los Millonetas.

Pasó del lugar 18 al cuarto y se metió sin escalas a los cuartos de final de la Liga MX, lo que lo convierte en el único equipo que va a la liguilla sin pasar por el repechaje, desde que regresó esta modalidad al balompié azteca.

A pesar de su marca positiva, no todo es bueno, pues siempre es eliminado en los cuartos de final y por un club que llega de la repesca.

El Clausura 2022 de la Liga MX en su temporada regular llegó a su final y ya se conocen a los cuatro equipos que calificaron de manera directa a la Liguilla y los ocho que pelearán por los últimos cuatro lugares en el repechaje.

Pumas fue el último en clasificarse después de derrotar al líder, Pachuca, en Ciudad Universitaria y ahora se verá las caras contra las Chivas en el duelo más atractivo de la siguiente llave.

Este lunes se dieron a conocer los horarios y días en los que se llevará a cabo la fase de repesca en el que Mazatlán luce como el caballo negro y Monterrey y Cruz Azul como los amplios favoritos para seguir en la pelea por el título.

Pachuca y Tigres se metieron directo desde hace varias semanas a los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2022, pero aún restaban dos lugares que se pelearía el pasado fin de semana por ocho clubes.

Al final de la Jornada 17, Atlas y América se quedaron con los boletos y ahora están a la espera de rivales. Los rojinegros son los actuales campeones del certamen y querrán refrendar el título, mientras que los de Coapa se encontraban en el fondo a medio torneo y al final se metieron como los cuatro mejores.

Chicharito habla de un posible retiro en LA

Javier Hernández tiene una carrera en el futbol mundial que pasará a la historia y, por lo mismo, en estos momentos es un referente de la MLS con el LA Galaxy y en una labor altruista con su equipo fue cuestionado de su retiro profesional.

“Sí me veo (retirado) a un mediano plazo, sería lo más congruente que podría decir. A largo plazo, me imagino unos 10 o 15 años, yo creo que el cuerpo ya no me daría. ¿Quién sabe? Tengo 33, sí me da mi cuerpo, me está respondiendo de la manera que tiene que responder, porque también soy una persona muy exigente conmigo mismo”, dijo el delantero.

El máximo anotador de la Selección Mexicana fue el encargado de entregar el donativo que la Fundación de LA Galaxy proporcionó de 10 mil dólares al Albergue Infantil Los Pinos de Guadalajara, Jalisco, ciudad natal de Hernández Balcázar.