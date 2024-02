AMLO pide "pruebas" sobre la investigación de FGR a Ana Guevara

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió dos carpetas de investigación contra Ana Guevara por presunto desvío de recursos en la Conade y en su mañanera de este lunes 26 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no tenía idea, además que comentó que "tiene que haber pruebas".

El mandatario no tenía conocimiento de la investigación de la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, pues señaló que el órgano "es autónomo". "Pero ya me voy a enterar de qué se trata, pero no sabía. Todos podemos ser investigados, ya lo estamos viendo, nada más que tiene que haber pruebas, sino no es más que difamación y calumnias", dijo.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó dos denuncias penales por probables daños al erario por 377 millones de pesos en la Conade que preside Ana Gabriela Guevara.

Se trata de dos recursos legales presentados en agosto de 2023, que fueron impuestos el 19 de febrero de 2024, de acuerdo con información del órgano fiscalizador.

Ana Gabriela Guevara en la entrega del Premio Nacional de Deportes 2023 Foto: X @CONADE

