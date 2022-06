Andrés Lillini, el arquitecto de convencer a los refuerzos Puma

Los Pumas de la UNAM están muy cerca de cerrar una de sus contrataciones bomba del verano y formar un equipo de ensueño como la afición universitaria lo pedía desde hace muchos años.

Aunque aún el club no hace oficial la llegada de Eduardo Salvio al Pedregal, el entrenador de los universitarios, Andrés Lillini, dio a entender en una entrevista con el diario Olé de Argentina que prácticamente el ofensivo está amarrado para que aterrice en la capital de México y que lo trae para dar experiencia a los jóvenes.

“Lo traigo porque necesito experiencia. Somos muchos chicos, yo le di mucha importancia a las inferiores, debutamos 14 en dos años, y entonces necesito esa parte de sostén, de experiencia, de alguien que tenga rodaje como Toto”, dijo el estratega. Salvio viajó con Boca Jrs para disputar la Copa Libertadores.

Lillini se ha encargado de armar un plantel sumamente competitivo y él ha sido el encargado de convenser a los futbolistas para que se pongan la playera de los Pumas, pues muchos de los refuerzos reconocieron que su arribo al Pedregal se dio gracias a que el timonel habló con ellos personalmente y los ayudó a tomar su decisión.

Toto sería un flamante refuerzo para los universitarios, pues aunque no tuvo una destacada participación en Europa mientras militó con el Atlético de Madrid, en España, y Benfica, en Portugal, también fue uno de los seleccionados para ir a Rusia 2018 y tiene una desatacada trayectoria con varios clubes en Argentina.

El futbolista argentino Eduardo Salvio, actualmente arreglado con los Pumas de la UNAM y exjugador del Atlético de Madrid, fue denunciado por su expareja por presunta violencia de género por haber arrastrado a su exesposa con su auto.

Gráfico

Magalí Aravena, separada desde hace poco tiempo de Salvio y madre de sus dos hijos, acusó al futbolista de haberle causado lesiones leves tras embestirla con su auto en la vía pública en Buenos Aires, Argentina, según la denuncia policial de la que informó la agencia oficial de noticias Télam.

Aparentemente, Toto Salvio avanzó con intenciones de irse del lugar e impactó con las ruedas delanteras a Aravena en una de sus piernas, tras lo cual aceleró y se fue, pero las cámaras lo captaron.

Por ahora, los del Pedregal tendrán una ofensiva de miedo, ya que con las llegadas de Salvio y Del Petre y la continuidad de Juan Ignacio Dinenno, los Pumas darán miedo a sus rivales, sumado a que en la banca tendrán a Diogo y Huerta.

“Hay una sensación de felicidad. Estoy muy contento por poder continuar en esta institución y que la confianza sea recíproca al saber que voy a seguir compitiendo y portando estos colores y valores hasta dentro de bastante tiempo”, dijo Dinenno en declaraciones al club en el momento que firmo su renovación con los universitarios.

El fichaje de Dinenno era una prioridad para los dirigentes universitarios, pese a que en el pasado han dejado ir a otros jugadores importantes para darle oportunidad a jugadores de la cantera, siguiendo la filosofía del club.

Pero dejarlo ir habría sido un duro golpe para las aspiraciones de romper una sequía de títulos que data del torneo Clausura 2011, la más larga entre los equipos más populares del país.

Pumas ha estado cerca, disputando las finales del Apertura 2020, las semifinales del Apertura 2021 y la final de la Liga de Campeones de la Concacaf este año, que perdió ante los Seattle Sounders.

Cocoliso, ilusionado de firmar con el Toluca

Carlos González no pudo explotar sus virtudes con los Tigres, pero con el Toluca, el delantero paraguayo espera que la historia sea diferente, ya que es seguro de sus capacidades, motivo por el cual lanzó una fuerte amenaza para la Liga MX.

En conferencia de prensa, el ariete reveló: “Eso es un poquito la revancha deportiva que me tomo. Sé que tengo un cuerpo técnico que me conoce y un montón de compañeros que me conocen, saben la virtud que tengo. Espero aprovechar eso, el equipo se preparó y va a dar qué hablar. Estoy con la convicción de demostrar de qué estoy hecho”.

Además, Charly González no puso excusas por su rendimiento en los Tigres y mencionó estar tranquilo por lo hecho con el cuadro felino, aunque sí declaró que las cosas no salieron como él esperaba.

“Todos me conocen, ya saben lo que he hecho acá en el futbol mexicano. Por algo había llegado a Tigres, la tranquilidad que me deja a mí es que uno dejó todo siempre y a veces no salen las cosas como uno quiere”, indicó.