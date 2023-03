Atlas, a evitar ridículo en Concachampions

Los rojinegros del Atlas viven su peor momento de los últimos años, pues después de salir bicampeones de la Liga MX todo parecía color de rosa, pero ahora no logran levantar ni en el certamen local ni en la Concachampions, el campeonato internacional que de ganarlo los llevaría al Mundial de Clubes.

Al parecer desde la salida de Diego Cocca todo cambió en la institución, pues a pesar que no les fue bien el último torneo con el argentino y ahora entrenador de la Selección Mexicana, se veía un accionar diferente y el vestidor estaba unido, no como en estos momentos que aseguran que los jugadores apenas y se hablan y hasta se niegan a juga.

Este martes, el Atlas necesita salir a hacer una hazaña que no es imposible, pero sí muy complicada después de ver sus últimos partidos, ya que su obligación es remontar un 4-1 ante el Olimpia de Honduras en la Liga de Campeones de la Concacaf.

“No hay varita mágica que pueda cambiar ciertas cosas que intentamos implementar y que para eso fui contratado, para implementar nuevas ideas. Es complicado y necesitamos resultados. Debemos ser eficaces, no podemos desperdiciar oportunidades, no podemos fallar puntualmente porque no nos alcanzará. No es fácil, pero mientras estén convencidos los propios jugadores de la ejecución del modelo, mientras estén convencidos que les favorece, que les guste y que hagan el esfuerzo que han hecho, yo sigo creyendo que es posible”, dijo Benjamín Mora, DT rojinegro.

Si los Zorros si quieren calificar necesitan marcar tres goles y no recibir ninguno, pues asì mandarán al alargue la serie de los octavos de final.

“Vamos en el camino. Dividimos la línea del tiempo en el pasado, el presente y el futuro. No podemos vivir del pasado, ni bueno ni malo, ni del futuro porque no sabemos. Lo que sabemos es el presente, la falta de confianza se fue dando, pero tenemos la confianza plena porque el equipo está más unido que nunca. En crisis se unen las ganas de salir adelante para demostrarse a sí mismo y nace un extra que es la motivación para qué luchamos. Tenemos que salir a ganar y lo asumimos con certeza. Trabajo sí se necesita, pero también se necesita que se acomoden algunas situaciones”, añadió el estratega, quien llegó este torneo a México para probar suerte, pero no le están saliendo las cosas como pensaba.

El principal crítico del accionar del Atlas en los últimos partidos es su afición, quien exige un cambio rotundo, pues se habían acostumbrado a obtener buenos resultados, pero actualmente en la Liga MX ocupan el sitio 16 con nueve puntos, correspondientes a un triunfo seis empates y cuatro derrotas.

“Desde el principio veníamos con un desafío, sacar al Atlas del lugar 17 que había terminado. Teníamos el desafío de encontrarnos con un modelo nuevo que implementamos desde pretemporada y nos fue bien. Después, ganando el primer partido, tuvimos buena visión de lo que podíamos lograr. Luego, han sido partidos a analizar, por momentos buenos, pero hemos cometido errores puntuales que nos afectan para conceder goles”, confesó el estratega.

Algunos reporteros tapatíos aseguran que si no gana hoy el entrenador se va.