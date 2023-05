Atleta de pentatlón moderno acusa a su entrenador de manipularla para tener relaciones cuando ella era menor de edad

Tamara Vega es una atleta olímpica de pentatlón moderno que denunció de estupro a Sergio Escalante, entrenador de la misma disciplina. La denuncia se hizo pública mediante una entrevista con Proceso, en la cual confesó abusos sexuales y psicológicos que vivió cuando tenía 16 años.

En febrero se publicó un documental llamado “Atletas frente al espejo”, donde varias atletas revelan situaciones complicadas que han pasado tanto en su carrera como en su vida, en éste confesó cómo se dio esta relación con un adulto 11 años mayor que ella.

A los 14 años conocí a mi entrenador. Yo era una morrita sin papá, llega una figura masculina que te dice: ‘yo te voy a proteger, te voy a cuidar, pero pues vengache pa’acá Tamara Vega/Atletas frente al espejo

La pentatleta dijo que todo su círculo sabía qué estaba pasando y nadie intervino. Tamara declara que estuvo cinco años bajo este abuso y que no la dejaba tomar ninguna decisión; Vega decidió salirse del equipo y fue amenazada por tal determinación, por la que a pesar de calificar no la llevarían a unos Juegos Olímpicos.

“En mi medio es súper común que una atleta ande con un entrenador. (Hay que) concientizar que hay muchos depredadores, fui un blanco fácil y me defendía de la vida sin herramientas, como una gatita dando arañazos a put… lobos”, manifestó Vega.

Tamara Vega lanza advertencia a su agresor



La atleta de pentatlón moderno sacó un comunicado en el que reafirma lo dicho en la entrevista con Proceso titulado “Del estupro al chantaje, el infierno del pentatlón”.

“He lidiado con esto mucho tiempo, ya que es un entrenador que está en las competencias nacionales e internacionales y me siento amenazada continuamente por él. Solicito se siga con la investigación para que no pueda acercarse a ningún atleta más y pague ante la ley los abusos cometidos en los últimos 16 años”, sentenció Tamara Vega.

Tamara recordó los hechos sucedidos cuando era menor de edad y publicó que estaba en “estado de shock”, por recordar su pasado con Escalante.

“Siento un mar de emociones porque acabo de revivir un infierno. Leerlo me causó asco porque todo es verdad y es un monstruo que ha abusado de mí y de muchos atletas más. Has vivido tanto tiempo impune y haciendo daño que te creíste intocable y después de tantos años la justicia te está alcanzando. Ya no te tengo miedo. Le pido a Dios que pagues ante la ley divina los actos depravados que has hecho porque eres un monstruo abusador, un misógino y un peligro para la sociedad”, concluyó tajantemente la deportista.

