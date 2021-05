Automovilismo: Enrique Ferrer aprovecha la pandemia para competir en Estados Unidos

Para Enrique Ferrer, la pandemia por el COVID-19 fue un catalizador para tomar una de las decisiones más importantes de su vida, al dejar México para correr en Estados Unidos.

El piloto mexicano debutó en el Super Trucks del Nascar Advance Auto Parts con un impresionante cuarto lugar, pese a no tener la experiencia de competir en Estados Unidos.

Foto: Cortesía

"Todo viene a raíz de la pandemia, el tiempo en el que muchos mexicanos nos quedamos en casa. Reflexioné mucho y recapitulé mis objetivos. Siempre había tenido la meta de correr en Estados Unidos", contó en entrevista con La Razón.

Sobre su debut, aseguró que pese a que la arrancada le costó trabajo porque se retrasó, con el tiempo en la carrera fue recuperando posiciones, hasta quedar en el cuarto puesto.

"Me sentí de inicio presionado porque me costó trabajo engancharme con este vehículo y la pista, pero afortunadamente en la práctica pude rodar mejor y en la carrera, con el ritmo de los otros vehículos, me dio el aprendizaje que necesitaba rodar al ritmo de los demás", comentó.

VA POR OTRO TOP 5 EN HOUSTON

Este sábado 29 de mayo se correrá la segunda fecha de la Súper Trucks de Nascar Advance Auto Parts, en el óvalo de Houston Motor Sport Park y Ferrer tiene claro su objetivo.

"El objetivo es tener otro Top 5, aunque con miras en terminar en posiciones peleando la punta", afirmó.

Finalmente, aseguró que el nivel de los pilotos está parejo y complicado; sin embargo, está preparado para asumir el reto.

"Los primeros 6 o 7 andan muy parejos, con este aprendizaje, el equipo va a poner un setting más agresivo, pero me siento preparado para esto, para poder pelear hasta adelante"

