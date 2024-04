Barcelona no era remontado tras ganar la ida desde hace 40 años

El Barcelona se volvió a quedar corto en fases decisivas de la Champions League, luego de caer 4-1 como local ante el PSG en el Estadio Olímpico de Montjuic, resultado con el que los franceses se impusieron 6-4 en el global y avanzaron a su primera semifinal en el torneo luego de tres temporadas.

Según MisterChip, los catalanes no quedaban eliminados en un torneo europeo luego de ganar la ida desde la Recopa de 1984. Su verdugo fue el Metz.

Raphinha desató la euforia de los hinchas culés al abrir el marcador al minuto 12 con un disparo de zurda tras una asistencia de Lamine Yamal. Fue el tercer gol del brasileño en la serie, pues en la ida en Francia se lució con un doblete.

Es una pena que el trabajo de toda una temporada se termine por una decisión arbitral. El árbitro ha estado muy mal. Un desastre. No me gusta hablar de los árbitros, pero lo tenemos que decir; no nos podemos callar