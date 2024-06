¡Bomba! América regresa a Raúl Jiménez para el Apertura 2024, pero aún hay un detalle que lo detiene

Las Águilas del América no piensan en otra cosa que no sea el tricampeonato de la Liga MX, por lo que estarían por romper el Torneo Apertura 2024 con el fichaje bomba de Raúl Alonso Jiménez, quien volvería al lugar que lo vio nacer como profesional.

Raúl Jiménez, quien actualmente juega en el Fulham de la Premier League, ha comentado que si regresa a jugar a la Liga MX solo lo haría para el América, equipo que de acuerdo a reportes ya empezó las gestiones para el fichaje del delantero.

“Es algo que sí ha pasado por mi cabeza (volver a la Liga MX). Siempre he dicho que si regreso al futbol mexicano sería al América, no me veo regresando a ningún otro equipo", asegura el canterano azulcrema para Claro Sports. "No es por cerrarme las puertas en otros lados, pero tengo pasado americanista y de ahí soy", agrega.

Se reporta que hay interés del América por traer a Raúl, pero hay un detalle que de momento detiene todo y es que el jugador exAtlético de Madrid se quiere mantener en el futbol europeo el mayor tiempo posible, incluso pensando en colgar los botines en el Viejo Continente.

Raúl Jiménez celebra un gol con el Fulham Foto: Instagram de Raúl Jiménez

Raúl Jiménez quiere seguir en Europa por el momento

"Ahorita me veo aquí en Europa el mayor tiempo posible, tengo contrato mínimo otros dos años más aquí. Yo quiero cumplirlos y después ya ver. Si me llego a retirar aquí en Europa también sería algo muy padre, para terminar una carrera y hacerlo de la mejor manera, pero no me cierro las puertas de volver a México”, agrega.

Sumado a las declaraciones de Raúl Jiménez, quien en Europa ha jugado en España, Portugal e Inglaterra, Carlos Ponce de León, de Récord, adelanta que no hay nada claro por el momento, lo que descartaría la llegada del Lobo Mexicano a las Águilas del América.

Raúl Jiménez tiene 33 años de edad, y en la Temporada 2023-2024 de la Premier League jugó 28 partidos de 38 posibles. El delantero mexicano anotó 7 goles, sin otorgar asistencias.

En Europa ha ganado 7 títulos, seis de ellos con el Benfica (dos veces campeón de Portugal, campeón de copa, campeón de la copa de la liga y dos veces campeón de la supercopa). El otro que ganó fue con el Atlético de Madrid, siendo la Supercopa de España.

aar