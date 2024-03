Raúl Jiménez no recuerda nada del golpe con David Luiz, ni siquiera si jugó ese partido (VIDEO)

Tras su impactante lesión en la cabeza durante un choque con el futbolista brasileño David Luiz, del Arsenal, el jugador mexicano Raúl Jiménez vivió un episodio que marcó un antes y un después en su carrera. A pesar de haber transcurrido tres años y medio desde aquel incidente, confesó no recordar absolutamente nada de aquel encuentro.

Después de superar una fractura craneal en noviembre de 2020, Raúl Jiménez logró casi recuperarse por completo de esta lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante un largo período.

Este punto de inflexión en la carrera de Raúl Jiménez demuestra su determinación y capacidad de superación para volver a desempeñarse en el campo de juego a un alto nivel, desafiando los obstáculos que se le presentaron en el camino. Su regreso fue con admiración por parte de los aficionados y algunos seguidores del futbol en México y en el resto del mundo.

Raúl Jiménez no recuerda nada del partido

En una entrevista para Caliente TV, Raúl Jiménez compartió detalles sobre el escaso recuerdo que conserva del día previo al encuentro frente al Arsenal, donde sufrió la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas por un largo periodo. Este testimonio revela la magnitud del impacto emocional y físico que tuvo en él aquel incidente, pero también la fuerza interior y la determinación que lo han llevado a recuperarse y seguir adelante en su carrera futbolística.

Con su mente enfocada en el presente y en el futuro, Raúl Jiménez se muestra como un ejemplo de persistencia en el mundo del deporte, inspirando a muchos con su historia de superación y su pasión por el futbol.

“No recuerdo nada del accidente. Recuerdo haber llegado al estadio, pasar al vestidor y dejar mis cosas, salí a ver la cancha, entro para cambiarme y de ahí ya, no recuerdo haberme cambiado, salir al partido, ni nada. Hoy en día, me acuerdo de algunas cosas en el hospital, de hacer algunos test con los enfermeros, de algunas comidas que me llevaban a la cama y de algunas videollamadas que hacía con mi familia”, contó.

Raúl Jiménez buscar ser una motivación

Acompañado de una profunda reflexión, el jugador formado en las filas del Club América expresó su reconocimiento hacia el impacto que su lesión tuvo en sus seres queridos. Raúl Jiménez reconoció que, luego de su percance, fueron su familia y sus allegados quienes experimentaron la mayor preocupación y sufrimiento por su estado de salud.

El delantero mexicano valoró el apoyo incondicional y el sacrificio emocional que sus seres queridos vivieron durante ese difícil periodo, evidenciando el impacto no solo en su vida profesional, sino también en su entorno más cercano. Consciente del peso de la situación, Raúl Jiménez demuestra una sensibilidad especial hacia aquellos que estuvieron a su lado en los momentos más complicados.

“No tuve falta de memoria, ni nada de esas cosas. Estuve cinco días en el hospital, pero me acuerdo de ciertas cosas nada más. Sé lo fuerte que fue el choque y lo que pudo haber pasado, pero creo que sufrió más la gente de afuera y a mi familia; les fue peor que a mi porque yo de cualquier manera, no recuerdo nada”, añadió.

daho