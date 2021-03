BOX: "Babie" Juárez rompe el silencio sobre el CMB y su pelea con la "Cobrita" Luna

Han pasado casi cuatro meses desde la derrota de Mariana "Barbie" Juárez ante Julihan "Cobrita" Luna, en un combate que estuvo envuelto en la polémica.

Al terminar el combate del que resultó ganadora la "Cobrita", la "Barbie" aseguró que "había algo extraño" en los guantes de su rival, en algo que afectó su desempeño arriba del cuadrilátero.

Ante esto, el Consejo Mundial de Boxeo abrió una investigación con los guantes y se determinó que todo estaba en los estándares normales, por lo que se terminó de validar la derrota de Juárez.

Ésa era su décima defensa del título del peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aunque no fue exitosa y salió de la arena en Cancún, con las manos vacías.

"Barbie" Juárez responde al CMB; pide revancha

"No fue una buena noche. A pesar de lo que pasó con los guantes, trato de dar el beneficio de la duda aunque hubieron muchas irregularidades", dijo en entrevista con Milenio.

Además, pidió la revancha contra la "Cobrita". "Estoy enfocada y sigo trabajando para olvidarme de eso, lo voy a demostrar. Yo nunca dije que no perdí la pelea, la perdí porque no tiré golpes pero quiero la revancha porque yo sé que hay algo que no estuvo bien. Lo voy a demostrar en la revancha", sentenció.

