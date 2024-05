Box | Conoce la cartelera de lujo de la nueva guerra entre México y Estados Unidos que Canelo vs Crawford comandarán

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez no tiene confirmado a su rival para su próxima pelea, pero hay un fuerte rumor que señala que sería nada menos que Terence Crawford, campeón mundial indiscutido en dos divisiones diferentes de peso y uno de los mejores púgiles libra por libra de la actualidad.

El Canelo Álvarez y Terence Crawford serían la pelea estelar de la cartelera que generaría grandes expectativas, pues sería una velada de cinco peleas en donde se enfrentarían México ante Estados Unidos, todo gracias al jeque Turki Alalshikh.

Don Turki, uno de los rostros más importantes del boxeo en la actualidad, estaría planeando hacer una función de box entre mexicanos ante estadounidenses, siendo Canelo vs Crawford el platillo principal y como coestelar Jaime Munguía vs Caleb Plant.

Esas dos peleas serían las más seguras, pues después hay múltiples combates potenciales para el resto de las tres peleas principales, como Isaac Pitbull Cruz vs Ryan García, William Camarón Zepeda vs Shakur Stevenson y Juan Francisco Gallo Estrada vs Jesse Bam Rodríguez.

Canelo Álvarez y Terence Crawford protagonizarían función México vs Estados Unidos Foto: Especial

Más peleas para la cartelera México vs Estados Unidos

Sin embargo, también se ha rumorado que los otros combates serían el Pitbull Cruz ante Shakur Stevenson, Brandon Figueroa ante José Luis El Venado López y por último Stephen Fulton vs Luis Pantera Nery.

Por el momento no hay nada seguro, pero en redes sociales el jeque Turki Alalshikh ya lanzó un guiño sobre esta función de box, pues un usuario compartió un póster con la velada de México ante Estados Unidos y respondió con emojis.

Los rumores de la pelea ya están llegando a algunos de los peleadores aludidos, pues en su cuenta de Instagram el Pantera Nery ya se apuntó para formar parte de la histórica cartelera. Los combates no son descabellados y hasta podríamos ver peleas por título del mundo.

😎🤷🏻‍♂️🥊 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 25, 2024

Si bien Terence Crawford tendría que subir un par de divisiones de peso, pues su siguiente combate es en superwelter y el Canelo pelea en supermedio, sería un gran rival para el mexicano, pues el nacido en Omaha es tercero en el listado Libra por Libra de la prestigiosa revista The Ring, en donde Álvarez es cuarto.

El Canelo Álvarez es campeón del mundo indiscutido de las 168 libras, siendo el primer mexicano y latinoamericano en ser monarca simultáneo de las cuatro organizaciones en una misma división de peso. Mientras que Terence Crawford ha sido indiscutido en dos categorías; superligero y welter.

aar