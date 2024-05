'Canelo' Álvarez, acusado de acosar a famosa actriz de “El Señor de los Cielos”; ella ventila sus mensajes

El boxeador tapatío Saúl 'Canelo' Álvarez estaría en el ojo del huracán luego de que la actriz peruana Verónica Montes, quien salió en la famosa serie de "El señor de los cielos", revelara que recibió un mensaje privado del deportista.

Fue el el programa "Chisme no like" en el que la actriz mostró el mensaje que recibió de parte de la figura del box, el cual era solamente un "Hola". Aunque breve, el saludo del pugilista generó sospechas, pues suele tener una agenda llena, aunado a que está casado con la influencer Fernanda Gómez.

Aunque Verónica Montes comentó que en el medio del espectáculo es común recibir mensajes de cualquier persona, responder o no a los mismos es su decisión, esto tras ser cuestionada respecto a si le había contestado al 'Canelo' Álvarez.

"Sobre todo, yo jamás voy a responder a un hombre casado", aseguró la que fuera conocida como 'La Condesa' en "El señor de los cielos", dejando en claro que no le siguió la plática al boxeador originario de Guadalajara.

Verónica Montes también explicó que el 'Canelo' no es el primer famoso que le escribe en privado en las redes sociales, además de que también recibe mensajes de aficionados, pero tajantemente dijo "No estoy buscando a nadie en redes sociales".

Verónica Montes explica por qué no le respondió al 'Canelo'

La actriz de 34 años de edad resaltó que si no le respondió al 'Canelo' Álvarez es porque a ella no le gustaría que cuando se case su esposo le mande mensajes a otras mujeres.

"No me gustaría que me lo hagan cuando me case; jamás lo haría", recalcó "La Condesa", haciendo énfasis en que ante todo tiene respeto por las mujeres y personas casadas.

El 'Canelo' Álvarez contrajo nupcias con Fernanda Gómez en mayo del 2021 en una gran celebración que se llevó a cabo en Punta Mita, Nayarit, con varios y grandes invitados del mundo del espectáculo.

¿Cuándo es la próxima pelea del 'Canelo' Álvarez?

El 'Canelo' Álvarez defendió con éxito su reinado en las 168 libras el pasado 4 de mayo, cuando se impuso por decisión unánime al también mexicano Jaime Munguía en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Se espera que como sucede cada año, el próximo pleito del jalisciense sea en septiembre, el mes patrio, también en la denominada ciudad del pecado.

De acuerdo con diversos reportes, la Federación Internacional de Boxeo nombró al cubano William Scull como retador mandatorio del 'Canelo' Álvarez en las 168 libras.

EVG