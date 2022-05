BOX: ¡Increíble! Bivol confiesa que no le han pagado por su pelea contra el "Canelo"

A casi dos semanas de haber vencido a Saúl "Canelo" Álvarez en una pelea de box celebrada en Las Vegas, el ruso Dmitry Bivol reveló que todavía no le pagan por el combate contra el mexicano.

El pugilista originario de Tokmak, Kirguistán, indicó a una agencia de su país de origen que ante este imprevisto le pidió a su mánager que encuentre una alternativa.

"Creo que es muy difícil que me paguen. Nunca había enfrentado este reto porque aún no había llegado. Todavía estamos pensando en cómo hacerle. No habíamos pensado en el futuro porque la situación está cambiando rápidamente. Ni siquiera lo pensé (pelear con Canelo) y le dije a mi mánager: ‘Vadim (Kornilov), vamos, este será tu dolor de cabeza’”, comentó Bivol a la agencia de noticias TASS.

Sanciones a Rusia podrían dejar a Bivol sin pago tras luchar contra "Canelo" Álvarez

En la misma entrevista, Bivol mencionó y dejó en claro que este problema no tiene que ver con el "Canelo", pues el motivo por el cual no le han pagado se debe a las sanciones que han recibido los atletas rusos de parte de Estados Unidos por la invasión de su país a Ucrania.

"Zurdo" Ramírez reta a Dmitry Bivol

El boxeador mexicano Gilberto "Zurdo" Ramírez está con la moral por todo lo alto luego de que derrotó el pasado fin de semana por nocaut a Dominic Boesel en la Toyota Arena de Ontario, para mantener su récord profesional perfecto en 44 combates.

El "Zurdo" es contendiente en las 175 libras o peso semicompleto y quiere una oportunidad para pelear contra el campeón AMB de la división, el ruso Dmitry Bivol, quien el pasado 7 de mayo venció en la T-Mobile Arena de Las Vegas a Saúl "Canelo" Álvarez por decisión unánime.

“Todo el mundo sabe que quiero a (Dmitry) Bivol. Deja de correr. Deja de correr y firma el contrato. Voy por ti y por ese cinturón. Merezco esa pelea. Soy más fuerte y más inteligente", dijo Gilberto "Zurdo" Ramírez para DAZN.

