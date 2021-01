Brady mete a los Bucs a un Super Bowl tras 18 años

Como si tuviera una varita mágica, Tom Brady arribó a los Buccaneers de Tampa Bay para romper sequías importantes, la más reciente: 18 años sin que el equipo de la Florida llegara a un Super Bowl.

Los Bucs vencieron a los Packers de Green Bay, por marcador de 31-26, para tener un boleto al partido más importante de la Temporada 2020 de la NFL.

El próximo 7 de febrero, los Bucaneros se convertirán en el primer equipo en disputar el Súper Tazón con la localía en su favor, pues el partido se llevará a cabo en el Raymond James Stadium, escenario que albergará a 22 mil aficionados.

A sus 43 años, Tom Brady sigue demostrando por qué es considerado por muchos como el mejor mariscal de campo de toda la historia y ganó otra final de conferencia para llegar a su décimo Super Bowl, en los 21 años de trayectoria.

No obstante, la segunda mitad no fue igual y parecía que llegaría una reacción de Green Bay, pues entre capturas, lograron que Brady tuviera equivocaciones que derivaron en tres intercepciones que, sin embargo, no capitalizaron los cabezas de queso.

La campaña de Tom Brady estuvo repleta de altibajos. Cuando salió de los Patriotas de Nueva Inglaterra, al final de la campaña pasada, todo indicaba que su carrera llegaba a su fin, pero contra todo pronóstico, llevó a los Buccaneers a la postemporada luego de 13 años y al Super Bowl por primera vez desde 2003.

La mala racha sigue para Aaron Rodgers y los Packers de Green Bay, que perdieron su cuarta final de conferencia desde 2010, última vez en que llegaron al Súper Tazón y que ganaron ante los Steelers de Pittsburgh.

Ahora, los Buccaneers buscarán levantar el Vince Lombardi por segunda ocasión en su historia, en lo que podría ser el último partido de Tom Brady como profesional.

TB12 salió de los Patriots, tras más de 20 años en la franquicia, en los que consiguió seis anillos de campeonato, ahora, con los Buccaneers podría conquistar su séptimo, más que cualquier jugador o franquicia de la NFL.

Pero para ello, primero deberán superar a los Jefes de Kansas City y Patrick Mahomes, quienes llegan al Super Bowl por segundo año consecutivo y con la mira puesta en el bicampeonato, luego de que vencieran a los 49ers de San Francisco en la edición pasada.

Ayer, los dirigidos por Andy Reid derrotaron a los Bills de Búfalo en la final de la Conferencia Americana, por marcador de 38-24, para finalizar con las expectativas del equipo de azul.

Josh Allen estuvo cerca de romper una sequía de más de 25 años sin que los Bills avanzaran a esta instancia, pero la defensiva de los Chiefs, sumado a su excelente ofensiva, se lo hicieron imposible.

Travis Kelce terminó con dos touchdowns y 13 recepciones, para sumar 118 yardas por aire, mientras que Tyreek Hill culminó con 172, en nueve pases atrapados, por parte de Patrick Mahomes, quien lanzó a las diagonales en tres ocasiones.

El partido del próximo 7 de febrero se disputará en el Raymond James Stadium y serán 22 mil los aficionados que podrán entrar al inmueble, 7 mil 500 de ellos, personal de la salud, que ya fue vacunado contra el Covid-19, en un reconocimiento por su labor en la lucha contra la pandemia.